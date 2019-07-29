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У Каліфорнії чоловік влаштував стрілянину на фестивалі, є загиблі та поранені

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 06:58
У Каліфорнії чоловік влаштував стрілянину на фестивалі, є загиблі та поранені
Ілюстративне фото (twitter.com/AFP)

Американські ЗМІ повідомляють про від 5 до 11 постраждалих у результаті стрілянини в місті Гілрой

У Сполучених Штатах у Каліфорнії в місті Гілрой чоловік відккрив стрілянину на гастрономічному фестивалі Gilroy Garlic Festival, у результаті загинули щонайменше 3 людини, близько 11 постраждали. Про це повідомила поліція міста, передає РБК-Україна з посиланням на NBC News.

У поліції підкреслили, що місце події досі залишається небезпечним і закликали поки триматися подалі від цього району.

Офіційний представник лікарні в Сан-Хосе Джой Алексо повідомила, що після стрілянини госпіталізували п'ятьох осіб, не уточнивши, в якому вони стані.

За інформацією ЗМІ, деяких із постраждалих доставили в лікарню на вертольоті.

Стрілка поки не затримали.

"Працівники правоохоронних органів перебувають на місці події у Гілрої (Каліфорнія). Як повідомляють, стрілка ще не затримали", - написав президент США Дональд Трамп у Twitter:

Зі слів очевидців, вогонь по людях на фестивалі відкрив чоловік середнього віку.

Нагадаємо, 28 липня в Сполучених Штатах Америки в Нью-Йорку сталася стрілянина на вуличній вечірці в районі Бруклін, у результаті чого загинула одна людина і ще понад 10 постраждали.
 

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