Просили вимкнути музику: темношкірі студенти побили киян і намагалися задавити (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

На Осокорках іноземці побилися з місцевими жителями

У Києві стався конфлікт між іноземцями і місцевими жителями через гучну музику пізно ввечері, який закінчився госпіталізацією постраждалих і затриманням темношкірого хлопця. Інцидент стався на Осокорках у Дарницькому районі столиці близько одинадцятої вечора 11 серпня. Про це передає "Інформатор".

Поліцейські прийняли виклик, що за адресою вул. Бориса Гмирі, 6 відбувається бійка. Як з'ясували правоохоронці, кілька темношкірих чоловіків і жінок на вулиці слухали гучну музику, яка грала в їх автомобілі. Чоловік напідпитку, який проходив повз, попросив її вимкнути, причому в досить грубій формі. Іноземці, що тимчасово проживають в Україні та приїхали на навчання, відреагували агресивно і водій спробував здійснити наїзд на людину.

Обурений чоловік розбив лобове скло в машині, і потім між ними почалася бійка.

У Києві на Осокорках темношкірі хлопці намагалися переїхати чоловіка за прохання зробити музику тихіше (Фото: kiev.informator.ua)

В результаті бійки "швидка" забрала двох місцевих жителів - чоловіка і жінку. Правоохоронці затримали одного з темношкірих хлопців, який вів себе дуже агресивно, а також вигукував грубі лайки і погрози (англійською мовою).

На думку інших іноземців, причиною конфлікту і затримання став їх колір шкіри. Вони також були напідпитку.

Відео: facebook.com/kiev.informator.ua

Патрульні поліцейські "продули" водія авто на драгері, і прилад показав 0.29 проміле алкоголю в його організмі (допустима норма за кермом є 0,2 проміле).

Відео: informator.ua

У коментарях до відео користувачі мережі зазначають, що обидві сторони конфлікту повели себе неправильно і влаштували розбірки "на рівному місці", при тому висловлюються припущення, що чоловік, який розбив скло автомобіля і спровокував бійку, швидше за все буде змушений компенсувати шкоду від своїх дій.

Наші не краще ... вибачте звичайно;

Як на мене, обидві сторони не праві! Залишайтеся завжди людьми незалежно від того, яка раса!

Приїхали вчиться? - так вчіться! А музику в цей час доби голосно слухати тільки в навушниках!

Пора приймати радикальні закони, як за кордоном, тоді не буде таких проблем. Це має бути робота поліції, присікати такі витівки ночами, а то ми теж свого часу билися з малолітніми дітьми, коли у мене були діти ще маленькі, а вони влаштовували дискотеку під вікнами;

Йшла п'янь повз машини. Почула музику і побила скло за звичкою! Молодці, що наваляли чмошнику! Ще потрібно, щоб відновив авто!

Це тип ох**вший розбив лобове... я б теж вийшов і набив би обличчя цьому поцу;

У сухому залишку алконавт буде виплачувати збиток! Водієві нічого не буде, адже він авто не керував а просто грівся і слухав музику!

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно в ніч проти 3 серпня у Святошинському районі Києва чоловік відкрив вогонь по компанії відпочиваючих в кафе на вулиці Миру. Стрілець знаходився в алкогольному сп'янінні і поранив двох жінок і чоловіка. Неадеквата розлютила собака, яка почала на нього гавкати. Постраждалих госпіталізовано з пораненнями.

Нагадаємо, не так давно у Сумах підлітки вчинили жорстоку розправу над чоловіком - вони повалили його на землю і жорстоко побили.