Ценовые рекордсмены. В каких городах Украины самое дорогое жилье

Цены на квартиры на Западе Украины значительно выросли в начале полномасштабного вторжения. Прибавили в стоимости и города-хабы, которые принимали тысячи переселенцев в центральной Украине. Тенденцию по росту цен фиксируют в большинстве областных центров.

Какие города Украины по стоимости квадратных метров в новостройках и на вторичке самые дорогие, по просьбе РБК-Украина рассказывает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Где в Украине самое дорогое жилье

На данный момент самая высокая стоимость квадратного метра на первичном рынке – во Львове. В этом городе она составляет почти 55 тысяч гривен за квадратный метр – это средневзвешенные цены на квартиры в новостройках.

"Львов, кстати, один из тех городов, который продемонстрировал наибольшую динамику удорожания за последние два года. В мае 2022 года квадрат там стоил на 40% дешевле – около 33 тысяч гривен за квадратный метр", – комментирует Виктория Берещак.

Рекордсменами подорожания за два года войны также стали:

Ужгород – рост стоимости на 39% с 27 тыс грн/кв.м до 39 тыс грн/кв.м сейчас;

– рост стоимости на 39% с 27 тыс грн/кв.м до 39 тыс грн/кв.м сейчас; Ивано-Франковск – на 46% с 17 тыс грн./кв.м до 32 тыс грн/кв.м;

– на 46% с 17 тыс грн./кв.м до 32 тыс грн/кв.м; Тернополь – на 42% с 19 тыс. грн./кв.м до 27 тыс грн/кв.м;

– на 42% с 19 тыс. грн./кв.м до 27 тыс грн/кв.м; Ровно – на 40% с 20 тыс грн./кв.м до 33 тыс грн/кв.м.

"Что касается Одессы или Днепра, которые в последние месяцы переживают заметное ценовое плато из-за ракетного террора врага, то сейчас там стоимость квадрата составляет 38 тыс грн/кв.м и 43 тыс грн/кв.м соответственно. А за два года рост составил 30% для Одессы и 9% для Днепра соответственно", – отмечает обозреватель рынка.

Фото: Во Львове – самые высокие цены за квадратные метры на первичке (facebook.com/inc.avalon)

Между тем, в столице стоимость жилья в новостройках в среднем сейчас достигает 50 тысяч гривен за квадратный метр. Цены выросли по сравнению с маем 2022 года на 20% соответственно.

Несмотря на бесспорное ценовое лидерство западных областей, среди заметных тенденций в настоящее время выравнивание географии реального спроса за 2023 год, продолжающееся и сейчас.

"К примеру, Киев смог вернуть в ликвидных новостройках в формате полифункциональный квартал/кластер, город в городе квартальной застройки, эко-кластер при высокой строительной динамике (не менее 6% от общей готовности в месяц) около трети довоенных объемов спроса", – добавляет эксперт.

Запрос на рассрочку и цены на вторичке

Вторая тенденция связана с ростом запроса на длительную рассрочку на срок от 3 лет и более: по меньшей мере 65% всех заключенных сделок за последние полгода приходится именно на длительную рассрочку в объектах, отвечающих запросам потребителя сегодня, а еще четверть – на рассрочку сроком от 1 до 3 лет соответственно.

"Сегодня украинцы активнее покупают двухкомнатные европропланировки 60-70 квадратных метров, чем однокомнатные классические квартиры. Это связано с изменением поведенческих практик: в результате семьи объединяют поколения, некоторые забирают родителей из оккупированных или пострадавших регионов, поэтому жилое пространство приобретает новые атрибуты", – описывает тенденции спроса Виктория Берещак.

Есть также запрос на большую кухню-гостиную от 17-20 квадратных метров и отдельные изолированные спальни, они могут быть небольшие – 11-15 квадратных метров. Обязательно – два санузла, зона для хранения вещей.

Фото: Из-за войны запросы многих покупателей существенно изменились (facebook.com/rielua)

Что касается цен на вторичке, то здесь, как всегда, влияет две вещи: уровень реального спроса и ожидания и психология владельцев, констатирует собеседница. Она отмечает: на спрос оказывает непосредственное влияние внутренняя миграция из-за последствий войны. Поэтому, например, сейчас мы видим рост цен в регионах – хабах, которые дали приют сотням тысяч граждан из восточных и южных регионов.

"И это уже не только о западных областях, но прежде всего о Полтаве и Полтавской области, Кропивницкой и Кировоградской области, Черкассах и Черкасской области, Хмельницком и Хмельницкой области, Виннице и Винницкой области", – добавляет Берещак.

Однако самым дорогим по стоимости все равно остается Львов. Там цены как взлетели в начале войны из-за ажиотажного спроса, так и остаются заметно выше. Рост цен во Львове за год достигает 45%. Для сравнения, в Киеве – 30%. Во Львове медианная цена 1-комнатной квартиры сейчас на уровне 60-65 тысяч долларов, в столице – 57-62 тысяч.