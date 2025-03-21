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Попрощайтесь с дряблыми руками: 3 основных упражнения, чтобы подтянуть бицепсы и трицепсы

Пятница 21 марта 2025 11:26
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Попрощайтесь с дряблыми руками: 3 основных упражнения, чтобы подтянуть бицепсы и трицепсы Фото: Лучшие упражнения, которые подтянут руки (marca.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие люди стремятся подтянуть свои руки, чтобы выглядеть увереннее и подтянутее. Дряблые руки могут быть проблемой, но с помощью правильных упражнений можно укрепить и очертить бицепсы и трицепсы.

Какие три упражнения надо делать для укрепления рук, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Отжимания

Отжимания - это классическое упражнение, которое прорабатывает как бицепсы, так и трицепсы, а также грудь и плечи.

Примите положение планки, расставив руки немного шире, чем на ширине плеч. Держите свое тело прямо от головы до ног. Опустите тело к полу, согнув локти, держа спину прямой. Отжимайтесь, пока не вернетесь в исходное положение.

Что касается повторов, то важно, чтобы вы начинали медленно, особенно если вы обычно не выполняете такие упражнения; и что вы постепенно достигнете 3 подходов по 10-15 повторений каждый.

Обратные отжимания на трицепс

Это упражнение сосредоточено на трицепсах и отлично подходит для подтягивания задней части рук. Сядьте на край стула или скамьи, разместив руки по бокам, пальцы направлены вперед. Сдвиньте ягодицы с края и опустите тело вниз, согнув локти.

Убедитесь, что ваши локти держатся близко к телу, когда вы опускаетесь вниз. Отжимайтесь, пока не вернетесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10-15 повторений. Чтобы увеличить сложность, вы можете вытянуть ноги или положить вес на бедра.

Сгибание бицепса с гантелями

Это упражнение идеально подходит для изоляции и специальной работы с бицепсами. Возьмите гантели в каждую руку и положите их по бокам ладонями вперед. Держа локти близко к туловищу, поднимите гантели к плечам, сгибая локти. Сделайте паузу вверху, прежде чем медленно опустить гантели обратно в исходное положение.

Важно выбрать такой вес, который будет для вас сложным, но с которым вы сможете справиться с помощью правильной осанки.

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