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Предупреждение для современных людей. Ученые нашли причину исчезновения цивилизации майя

Почему исчезла цивилизация Майя (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Ученые уже не одно десятилетие теряются в догадках, почему такая высокоразвитая цивилизация майя внезапно пришла в упадок. Любители мистики даже распространяют теории сверхъестественного или внеземного вмешательства. Но причина оказалась более банальной.

О том, почему пришла в упадок цивилизация майя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ScienceAlert.

Что стало причиной упадка цивилизация Майя

Ученые заявляют, что культурная и политическая столица народа майя Майяпан в ХІІІ и ХIV веках вполне могла быть уничтожена засухой. Она привела к гражданскому конфликту, который, в свою очередь, привел к политическому краху. 

К таким выводам пришли ученые в исследовании 2022 года. Оно также стало своеобразным предупреждением для современных людей: о том, как изменения климата могут оказывать давление даже на преуспевающие цивилизации.

"Несколько источников указывают на то, что гражданский конфликт значительно усилился в городе в условиях засухи между 1400 и 1450 годами", - заявляют исследователи.

Они утверждают, что длительная засуха привела к эскалации напряженности между кланами, но дальнейшие адаптации проявили устойчивость в масштабе региона, обеспечив сохранение политических и экономических структур майя в контакте с Европой в начале XVI века.

Храмы центральной части Майяпаны сегодня (фото: Брэдли Рассел)

Ученые обнаружили связь между увеличением количества осадков и ростом населения в этом районе, а также между последующим уменьшением количества осадков и усилением конфликта.

Нехватка воды повлияла на ведение сельского хозяйства и торговые пути, создавая нагрузку на жителей Майяпана. Поскольку продовольствия становилось все меньше, а ситуация становилась все опаснее, люди либо погибали, либо переселялись на другие территории.

Исследователи сообщают, что в последней массовой могиле города обнаружили много останков, которые принадлежали членам семьи Кокомов (глав государства). Вероятно, они погибли в результате социальных беспорядков.

По версии ученых, майя начали переселяться в другие части полуострова Юкатан, включая прибрежные города и независимые поселения. Это помогло культуре майя процветать даже после падения Майяпана вплоть до испанской экспансии.

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