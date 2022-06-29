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У Японському морі згоріло російське судно з 570 авто на борту: японці гасити відмовилися

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Японія, Середа 29 червня 2022 20:57
У Японському морі згоріло російське судно з 570 авто на борту: японці гасити відмовилися Колаж РБК-Україна: в Японському морі горіло судно з 570 авто на борту
Автор: Володимир Костирін

На російському вантажному судні "Ангара" водотоннажністю 6330 тонн, яке перевозило 570 автомобілів до Владивостока з японського порту Фусікі-Тояма, сталася пожежа біля узбережжя Вадзіми в префектурі Ісікава. В результаті всі машини на ролкері в акваторії Японського моря згоріли, а екіпаж вдалося врятувати.

Про це передає японська газета Hokkoku.

Весь вантаж був застрахований. Ніхто з 25 членів екіпажу не постраждав. Саме судно зареєстровано в Сьєрра-Леоне.

"За даними 9-ї регіональної берегової охорони, "Ангара" спалахнула близько 14:32 25 (червня), приблизно за 28 км від Вадзіми, і згоріли вантажні палуби та житлові приміщення", - йдеться в повідомленні.

За даними японської сторони, джерелом пожежі став один зі вживаних авто, що перевозили до РФ.

Як заявляє після інциденту російська компанія-перевізник Japan Auto Lines, коли спалахнув вогонь на судні, японці відмовилися допомагати гасити пожежу, тому з рейсу довелося знімати другий ролкер "Ольхон".

Після НП також було вирішено приблизно на два тижні призупинити прийом вантажу на всі стоянки компанії в Японії, а також всі відправки з японської сторони.

У Японському морі згоріло російське судно з 570 авто на борту: японці гасити відмовилися

Пожежа на кораблі "Ангара", який перевозив авто з Японії до Росії (фото надано береговою охороною Японії / hokkoku.co.jp)

Раніше повідомлялося, що Японія збирається збільшувати оборонний бюджет - у Токіо вважають, що ситуація, подібна до російського вторгнення в Україну, може повторитися і в Східній Азії.

Додамо також, нещодавно стало відомо, скільки японських компаній пішло з російського ринку після повномасштабного нападу РФ на Україну.

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Російська Федерація Японія Пожежа Автомобільний ринок
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