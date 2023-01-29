Ногти больше не будут ломаться благодаря этому простому приему: что нужно сделать

Ногти нуждаются в не меньшем уходе, чем волосы или кожа. Неправильно считать, что пилочка и укрепляющее средство - все, что нужно вашим ногтям. Домашний уход за ногтями не займет много времени, но очень эффективен и делает их крепче.

Что делать, чтобы ногти не ломались

Лимон - лучший друг сухих и ломких ногтей. К тому же он обязательно есть на кухне любой хозяйки. Для лечения ногтей с его помощью не рекомендуется готовить маски и другие средства.

Достаточно разрезать лимон на две половины, после чего погрузить в него ногти обеих рук. Продолжительность лимонной терапии - 15-20 минут. За это время ногти успеют впитать в себя все полезные вещества, содержащиеся в мякоти.

Как правильно ухаживать

Правильное питание

Для укрепления ногтей отдавайте предпочтение правильному питанию, а именно фруктам и овощам. Это поможет обеспечить ногти всеми необходимыми питательными веществами.

Регулярно убавляйте длину

Чтобы ваши ногти не стали мягкими и ломкими, не забывайте регулярно их подрезать.

Нанесите лак на ногти, чтобы укрепить их

Чтобы защитить ногти, нанесите на них лак, чтобы создать им защитный барьер. Это укрепит поверхность ногтя и оградит его от сильных ударов.

Очистите ногти

Если вы хотите почистить ногти, то делайте это осторожно, особенно если ваши ногти уже ломкие. Выбирайте средства для снятия лака без ацетона, которые сушат ногти.