Они будут как новые! Держите простой способ заточить маникюрные ножницы дома

Многие после пандемии коронавируса стали делать самостоятельно маникюр дома. Но что делать, если ваши маникюрные ножницы перестали аккуратно резать? Можно их наточить, не прибегая к услугам мастера.

Простым способом поточить ваш инструмент для маникюра поделились в издании Sante Plus.

Как легко заточить кусачки для ногтей?

Для этого вам понадобится обычная пилочка, которая есть в любом маникюрном наборе.

Да, простая пилочка способна не только придать ногтям опрятный вид, но и заточить кусачки. Этот метод дает хорошие результаты.

Как это сделать:

Откройте кусачки для ногтей;

Затем проведите пилочкой по внутренней стороне лезвий кусачек;

Используйте равномерные возвратно-поступательные движения для заточки лезвий.

Действуйте осторожно, чтобы не повредить края кусачек для ногтей. Небольшой зазор между двумя режущими поверхностями снизит его эффективность.

Благодаря своей шероховатой текстуре наждачная бумага пилочки станет отличным помощником в уходе за маникюрными ножницами.

Как заточить кусачки или маникюрные ножницы фольгой?

В этом способе вам понадобится алюминиевая фольга.

Как это сделать: