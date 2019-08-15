На Японію обрушився потужний тайфун: вітер піднімає автомобілі (відео)

Тайфун "Кроса" у четвер, 15 серпня, накрив південно-західну частину Японії. Потужна природна стихія з Тихого океану принесла на острови Сікоку, Кюсю і частину острова Хонсю проливні дощі і сильні вітри зі швидкістю близько 35 метрів за секунду, об узбережжі б'ються шестиметрові хвилі. У мережі з'явились відео бурхливого тайфуну.

Сила вітру така, що піднімає рухомі автомобілі. Метеорологи припускають, що кількість опадів може досягти 800 міліметрів. Влада попереджає про загрозу зсувів, а в аеропортах скасували близько 700 рейсів.

"Кроса" став десятим за рахунком тайфуном, що утворився в Тихому океані.

Тайфун "Кроса" в Японії (скрін відео: YouTube)

За даними японського видання KyodoNews вже більше семи тисяч жителів покинули свої будинки. Різні джерела повідомляють про те, що від тайфуну постраждали від 16 до 21 людей.

Тайфун "Кроса" в Японії (відео: YouTube/Віолетта Боярська)

Також стало відомо, що вранці була врятована група з 18 людей, серед яких були діти. Вони не могли самостійно вибратися через стрімкий розлив річки.

Тайфун "Кроса" в Японії (відео: YouTube/KyodoNews)

Раніше ми писали про те, що по Європі пронісся потужний торнадо. В результаті стихії 14 осіб отримали різні травми, близько 100 будинків повністю зруйновані. У мережі публікують фото і відео наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо, нещодавно сусід врятував від загибелі молоду сім'ю під час сходу селю в селі в Білгород-Дністровському районі Одеської області.