В Японії безслідно зник відомий український атлет: нові подробиці (фото, відео)

Альпініст зник у Японії (колаж: РБК-Україна)

Нові подробиці зникнення спортсмена Олексія Борисенка розповіли його друзі

Відомий український спортсмен Олексій Борисенко зник в Японії. Марафонець і гірськолижник 26 лютого зібрався здійснити сходження на Фудзіяму. Через два дні він здійснив свій останній дзвінок друзям. На поточний момент його місцезнаходження невідоме.

Як повідомляється, після того, як спортсмен пропав, його друзі стали готуватися до пошукової операції. Близькі атлета розповіли, що японська сторона не поспішає займатися розшуками зниклого і не бачить підстав починати пошуки в горах.

Також повідомляється, що для порятунку гірськолижника та проведення повноцінної пошукової операції необхідні альпіністи-добровольці, щоб пройти по передбачуваному маршруту Борисенко. Волонтери необхідні досвідчені, оскільки погодні умови в горах погіршилися.

Олексій Борисенко (фото: Facebook/Borysenko Oleksii)

"Олексій Борисенко — це атлет серйозного рівня, з великим досвідом і відповідальністю. Він тренує дітей їздити на лижах. Льоша брав участь у Чемпіонаті Світу з трейлу і гірського бігу. Він не став би ризикувати даремно. Можливо, стався нещасний випадок і йому потрібна допомога", - йдеться у публікації Дениса Соколова в Facebook.

Скріншот (facebook.com/hardsokolov)

Олексій Борисенко зник у Японії - нові подробиці

Раніше РБК-Україна писало, що у МЗС про зникнення українця знають і підключили до роботи посольство Японії. Директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев повідомив, що спортсмен відправився в Японію, щоб взяти участь у марафоні. Однак забіг скасували у зв'язку з коронавірусом.

"Наше посольство активно займається. Підключили всіх, кого можна", - повідомив Погорельцев.

Також ми писали, що в горах Словаччини загинули двоє українських альпіністів.