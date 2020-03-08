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У Японії зник український бігун і тренер Олексій Борисенко

Новини » Надзвичайні події     08.03.2020 - 02:07
У Японії зник український бігун і тренер Олексій Борисенко
Фото: Олексій Борисенко (facebook/Natasha Schastlivaya)

Українське посольство активно займається пошуком спортсмена

У Японії зник український бігун і тренер з лижного спорту Олексій Борисенко після того, як вирішив піднятися на Фудзіяму. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Facebook спортсмена.

Директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев повідомив, що спортсмен вирушив до Японії, аби взяти участь у марафоні. Проте забіг скасували у зв'язку із коронавірусом.

"Наше посольство активно займається. Підключили усіх кого можна", - повідомив Погорельцев.

За інформацією друзів, Борисенко вирушив на гору Фудзіяма 26 лютого. Уже 28 числа зв'язок із ним пропав. На сторінці Олексія в соцмережі друзі повідомили, що у зв'язку із погодою пошуки українця не починалися. Проте вони в Японії зібрали групу приватних альпіністів, які готова розпочати пошуки.

Нагадаємо, нещодавно міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) скасувала олімпійський кваліфікаційний турнір із баскетболу 3х3 в Індії через поширення коронавірусної інфекції у світі.

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