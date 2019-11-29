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В горах Словаччини загинули двоє українських альпіністів

Новини » Надзвичайні події     29.11.2019 - 10:53
В горах Словаччини загинули двоє українських альпіністів
Фото: Володимир Михалко та Ірина Скрильова (facebook.com/verticalclubkiev)

Загинули Володимир Михалко та Ірина Скрильова

У Високих Татрах в Словаччині загинули двоє українських альпіністів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на клуб "Вертикаль" в Facebook.

Як наголошується, загинули Володимир Михалко та Ірина Скрильов.

"Сьогодні сталася трагедія, в результаті нечасного випадку при спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильов. Обставини невідомі але факт на жаль, схильний, в тому числі словацькими рятувальниками", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Гімалаях ще в травні пропала група з восьми альпіністів, які почали сходження на пік Нанда-Деві висотою в 7816 метрів. Група намагалася зійти на нескорену ніким східну частину піку Нанда-Деві.

Пізніше в індійських Гімалаях були виявлені тіла сімох альпіністів, які раніше пропали без вісті.

Раніше повідомлялося, що на Евересті загинули 7 альпіністів. Альпіністи загинули під час сходження з вершини через черги, які утворили бажаючі піднятися на гору.

РБК-Україна писало, що на початку травня в Російській Федерації під час сходження на гору Ельбрус загинув альпініст з України. Під час сходження на Ельбрус на висоті 3500 метрів альпініст втратив свідомість.

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