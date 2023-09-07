Больше 100 000 гривен. Кем могут работать украинцы в Польше и какие зарплаты предлагают

В Польше находятся больше всего украинских беженцев по сравнению с другими странами Европы. По состоянию на апрель 2023 года в страну-соседку выехало более 40% наших граждан. Многие трудоустроились, чтобы получать не только социальную помощь, но и собственную заработную плату.

Какую работу предлагают украинцам в Польше и сколько можно зарабатывать - подробнее читайте в материале Styler.

Для какой работы в Польше не нужно высшее образование

Бортпроводник

Зарплата стюардов и стюардесс зависит от авиакомпании, стажа работы и количества полетов. С учетом всех факторов максимальная зарплата бортпроводников может составлять около 20 000 злотых, но средняя - 6 700 злотых.

Основными требованиями к кандидатам на эту должность есть хорошее здоровье и знание хотя бы английского языка.

Исполнительный помощник

В январе 2023 года заработок в этой профессии в среднем составил 7 734 злотых в месяц. Однако в крупных компаниях заработок исполнительного помощника достигал 8 500 злотых в месяц.

Попасть на эту работу обычно можно без высшего образования, но придется продемонстрировать ряд компетенций: понимание бизнес-процессов, хорошую организацию труда и добросовестность.

Программист

Средняя зарплата IT-специалиста за последний год выросла и составила 16 612 злотых в случае B2B-контракта и 11 427 злотых - трудового договора

Хотя IT-сфера по-прежнему остается одной из самых привлекательных, при работе программистом высшее образование, как правило, оказывается необязательным. Важнее диплома здесь ценятся реальные навыки, которые можно развивать как самостоятельно, так и на разных курсах.

Сварщик подводных лодок

Цены на курсы сварщиков колеблются от примерно 1 600 до 4 000 злотых, а получение удостоверения водолаза стоит еще несколько тысяч. Однако заработок компенсирует затраченные усилия: он составляет от 13 до 17 000 злотых в месяц.

Кандидат по этой профессии должен иметь действующую медицинскую справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний к выполнению этого вида деятельности под водой. Получить эту профессию можно с 18 лет, то есть кандидат должен окончить среднюю школу или иметь профессиональную квалификацию.

Авиадиспетчер

Средняя месячная зарплата в этой должности составляет 12 120 злотых.

Должность предусматривает контроль движения на перронах аэропортов. Для такой работы не нужно получать специальное образование, но необходимо пройти специализированные курсы, организуемые Польским агентством аэронавигационного обслуживания.

В основном украинцы в Польше выбирают физическую, а не интеллектуальную работу (фото: Getty Images)

Какую работу чаще всего выбирают украинцы в Польше

По словам CEO Visit Ukraine Антона Тараненко, самой популярной является сезонная работа в разных отраслях:

сельское хозяйство: сборщики урожая, консервация фруктов

туристический бизнес: работа в отелях, на круизных судах

строительство и ремонт: нужны каменщики, сварщики; штукатуры, строители, столяры, электричества

рыбное хозяйство: работа на рыболовных траулерах

лесное хозяйство: некоторые виды работ на лесозаготовке

Ежемесячно около 14 000 соискателей из Украины рассматривают вакансии в Польше в соответствии с анализом сайта поиска работы Jooble. Самыми популярными городами являются Катовице, Щецин и Вроцлав.

Зарплаты отличаются в зависимости от компании, графика работы, условий и т. д. К примеру:

от 4 150 до 16 170 злотых - помощники пожилым людям

- помощники пожилым людям от 4 620 до 6 930 злотых - работники на сезонных сборах фруктов и овощей и упаковщиками

"Также популярные запросы на вакансии с быстрым трудоустройством, любой подработкой или высокооплачиваемыми рабочими местами. Еще сейчас также активно спрашивают о вакансиях в сетях супермаркетов, таких как Biedronka и Lidl", - рассказали Styler в Jooble.

Кого в Польше сейчас больше всего нуждаются

"В легкой промышленности Польши большой дефицит швей, во многих компаниях есть потребность в опытных специалистах. В сфере услуг можно работать поваром, продавцом, кельнером, баристой, сантехником. В индустрии красоты ценятся квалифицированные косметологи и парикмахеры", - рассказывает Антон Тараненко.

Кроме того, есть много вакансий для учителей и специалистов дошкольного образования, нянь. Чтобы вас приняли на работу педагогом, необходимо отличное знание польского языка.

"В Польше также наблюдается значительный дефицит медицинских работников (физиотерапевтов, массажистов, врачей, спасателей), поэтому в страну приглашают медиков из-за границы. Для работы в медицине требуется высокий уровень знания польского языка - на уровне минимум В2", - добавляет Тараненко.