NASA отправит на спутник Юпитера имена всех желающих. Вот как можно зарегистрировать свое

В следующем году NASA отправит космический аппарат Europa Clipper с исследовательской миссией на спутник Юпитера Европу. Космическое бюро предлагает всем желающим прислать им свои имена, чтобы они отправили их в космос вместе с бортом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию NASA в соцсети Х (Twitter).

Космическое "Послание в бутылке"

"Отправьте свое имя в Юпитер на борту Europa Clipper. А мы с помощью электронного луча отчеканим ваше имя, имена ваших друзей и членов семьи, даже имя вашего домашнего любимца на специальном чипе. Стоимость: $0.00", - сообщили в NASA.

Эту инициативу назвали "Послание в бутылке". В ее рамках в космос отправят не только записанные на микрочип имена, в звездное пространство также отправится стихотворение американской поэтессы Ады Лимон, посвященное спутнику Юпитера и имеющее одноименное название "Европа".

Отметим, что космический аппарат Europa Clipper пройдет 4,5 млрд км, чтобы добраться до спутника. Он должен исследовать, существуют ли на нем условия для жизни.

Добавим, что спутник Европа чуть меньше Луны. Ее поверхность состоит из льда и является одной из самых гладких в Солнечной системе. Поскольку на ней мало кратеров, ученые предполагают, что под ней располагается водяной океан. Соответственно, там может быть жизнь.

Еще одним весомым аргументом, наталкивающим на мысль, что там могут быть живые организмы, является то, что спутник имеет очень разреженную атмосферу, которая состоит преимущественно из кислорода.

Ученые предполагают, что на спутнике Юпитера может быть жизнь (фото: twitter.com/nasa/status)

Как отправить свое имя в космос

Всем, кто хочет отправить свое имя на спутник Юпитера, нужно заполнить анкету по ссылке. Там нужно указать свое имя, фамилию, электронную почту, страну и индекс. Напомним, что участие в инициативе - бесплатное.

Форма для заполнения на участие в инициативе "Послание в бутылке" (скриншот)