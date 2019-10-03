Помощнице Зеленского подарили намордник и поводок: появились фото и видео

Юлия Мендель (фото: РБК-Украина)

Юлии Мендель напомнили о ее недопустимом поведении

Пресс-секретарю Владимира Зеленского Юлии Мендель принесли необычный подарок - намордник и поводок. Такой презент стал символическим напоминанием об инциденте с журналистом програмы "Схемы" Сергеем Андрушко, которого Мендель оттолкнула, не давая подойти к президенту.

Презент в Офис президента принес известный украинский журналист Сергей Гришин.

"Sergiy Grishyn принес в ОП подарок для пресс-секретарки Зеленского Юлии Мендель - намордник", - написал Роман Скрыпин в Facebook.

Юлии Мендель подарили намордник и поводок (фото: facebook.com/SKRYPIN.UA/)

Стоит отметить, что несмотря на требование Национального союза журналистов Украины, Юлия Мендель так и не извинилась за свое грубое поведение, нарушающее один из главных основ демократического общества - свободу прессы.

"Нужно ограничить ее общение с журналистами, потому что это опасно... Сначала кричит, потом за руки хватает, а что будет дальше?" - сказал Гришин.

Юлии Мендель подарили намордник и поводок (видео: YouTube/skrypin.ua)

А Данило Яневский во время встречи журналистов и блогеров в рамках инициативы "Свободу не остановить" отметил, что за все годы независимости ни один чиновник Администрации президента либо пресс-секретарь не поднял руку на журналиста.

"Это абсолютно дерзкий, абсолютно позорный, абсолютно недопустимый кейс, и мы должны высказаться на эту тему, к примеру, запустить хэштег #Мендельгетьзполяни", - заявил Яневский.

Данило Яневський: Для всіх віслопуків і для всіх мавп, по всій країні, це є сигнал - що ви можете піднімати руку на журналіста. «Для всіх віслопуків і для всіх мавп, по всій країні, це є сигнал - що ви можете піднімати руку на журналіста». За всю історію Незалежності України, жоден прес-секретар, чи чиновник адміністрації президента, ніколи не піднімав руку на журналіста... Це абсолютно зухвалий, абсолютно ганебний, абсолютно неприйнятний кейс. І ми повинні, якщо ми себе поважаємо, висловитись на цю тему... ..І подумайте про те, що впаде в голову голові районної адміністрації, поліцейському, прокурору і так далі.. Данило Яневський Олексій Мустафін Roman Skrypin Опубліковано Свободу не спинити Середа, 2 жовтня 2019 р.

Журналисты считают поведение Юлии Мендель недопустимым (видео: facebook.com/SvoboduNeSpynyty)