Помічниця Зеленського знову оскандалилася і розлютила мережу: усі подробиці

Мендель в черговий раз в центрі скандалу
Прес-секретар президента України Юлія Мендель транслітерувала назву української столиці на російський манер. Це сталося в одному з її пости в Twitter.
Мендель веде свою сторінку в Twitter виключно англійською мовою. Вчора, 6 жовтня, вона згадала українську столицю, і написала не Kyiv, як правильно, а Kiev.
Прес-секретар Зеленського опублікувала цитату з інтерв'ю президента для видання Kyodo і написала, що Зеленський давав інтерв'ю в Києві.
Скріншот з Twitter
Користувачі мережі відразу ж помітили помилку та бурхливо відреагували на неї.
Скріншоти з Twitter
Нагадаємо, що Мендель подарували намордника і повідка. Це стало нагадуванням про інцидент з журналістом програми "Схеми" Сергієм Андрушко, якого Мендель штовхала і не давала підійти до Зеленського.