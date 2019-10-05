Помічниця Зеленського поскаржилася, що її "цькують"

Прес-секретар Володимира Зеленського прокоментувала ситуацію з журналістом Сергієм Андрушком
Юлія Мендель, яка потрапила в скандал з журналістом, на якого вона кидалася, прокоментувала чутки про її персону. Прес-секретар Володимира Зеленського заявила, що журналісти після інциденту з Сергієм Андрушком почали її "цькувати", а це не має нічого спільного зі свободою слова, про яку вони говорять.
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Журналістам видання BIHUS Юлія повідомила, що з Сергієм Андрушком у неї запланована зустріч. За її словами, потрібно налагодити діалог між людьми, адже ситуація, коли Мендель принесли намордника і повідка під Адміністрацію президента, є абсолютно недопустимою..
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В коментарях користувачі мережі висловили свою думку щодо ситуації Юлії Мендель з журналістом. Вони вважають, що вона не повинна робити з себе скривджену, а повинна просто вибачитися.
Скріншот коментарів (facebook.com)