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Помічниця Зеленського поскаржилася, що її "цькують"

STYLERЖиття    05.10.2019 - 15:33
Помічниця Зеленського поскаржилася, що її "цькують"
Фото: Юлія Мендель (РБК-Україна)

Прес-секретар Володимира Зеленського прокоментувала ситуацію з журналістом Сергієм Андрушком

Юлія Мендель, яка потрапила в скандал з журналістом, на якого вона кидалася, прокоментувала чутки про її персону. Прес-секретар Володимира Зеленського заявила, що журналісти після інциденту з Сергієм Андрушком почали її "цькувати", а це не має нічого спільного зі свободою слова, про яку вони говорять.

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Журналістам видання BIHUS Юлія повідомила, що з Сергієм Андрушком у неї запланована зустріч. За її словами, потрібно налагодити діалог між людьми, адже ситуація, коли Мендель принесли намордника і повідка під Адміністрацію президента, є абсолютно недопустимою..

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Відео: Юлія Мендель розповів про її цькування (Facebook/BIHUS)

В коментарях користувачі мережі висловили свою думку щодо ситуації Юлії Мендель з журналістом. Вони вважають, що вона не повинна робити з себе скривджену, а повинна просто вибачитися.

  • Тобто це вона "обіженная" і "защемлена" і перед нею всі мають вибачитись...Чи то вона донька Кадирова, чи то я щось пропустив?
  • Хороші дівчатка кажуть - Я більше не буду. А краще не роблять в принципі те, що в пристойному суспільстві неприпустимо. Нам всім "повилазило", "приверзлось" і ваще глюки здолали. Визнати і вибачитися - це біг-подвиг. Позиція школяра 6-го класу.
  • Ну що заважає просто сказати: "вибачте!" Ні треба придумати якусь дічь і оправдати свій косяк.

Помічниця Зеленського поскаржилася, що її &quot;цькують&quot;Скріншот коментарів (facebook.com)

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