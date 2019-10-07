Помощница Зеленского снова оскандалилась и разозлила сеть: все подробности

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель транслитерировала название украинской столицы на российский манер. Это произошло в одном из ее постов в Twitter.

Мендель ведет свою страницу в Twitter исключительно на английском языке. Вчера, 6 октября, она упомянула украинскую столицу, и написала не Kyiv, как правильно, а Kiev.

Пресс-секретарь Зеленского опубликовала цитату из интервью президента для издания Kyodo и написала, что Зеленский давал интервью в Киеве.

Скриншот с Twitter

Пользователи сети сразу же заметили эту ошибку и бурно отреагировали на нее.

Это непрофессионализм или ваша сознательная позиция?

Что столица Украины Kyiv знают во многих странах мира, но не знает пресс-секретарь президента Зеленского, потому что Юля является переводчиком только с русского;

Госпожа Мендель, когда вы, наконец, наймете репетитора и научитесь правильно писать столицу страны, в которой проживаете?

Жесть! И это ПС первого лица государства;

Госпожа Мендель, я понимаю, что на Раша Тудей учили говорить именно Киев, а не Київ. Но работа пресс-секретаря, это не микрофонами журналистов бить, а грамотно освещать действия хозяина. Поэтому изучите украинский, потому карьера плохо закончится.

Скриншоты с Twitter

Напомним, что Мендель подарили намордник и поводок. Это стало напоминанием об инциденте с журналистом программы "Схемы" Сергеем Андрушко, которого Мендель толкала и не давала подойти к Зеленскому.