Допомоги не було! Мешканка Луганщини вибухнула непідробленими емоціями через пожежі (відео)

Пожежі в Луганській області (колаж РБК-Україна)

Жінка розповіла, як з дітьми рятувалася від лісових пожеж

Мешканка села Сиротине розповіла, як рятувалася зі своєю сім'єю від вируючих пожеж в Луганській області. Жінка з маленькими дітьми змогла виїхати у місто завдяки допомозі сусідів, а деякі таксисти просто відмовлялися приїжджати.

При цьому рятувальників ДСНС та поліції люди не бачили, розповіла Ірина Бережна в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Вона зізналася, що це зараз може спокійно говорити, а до цього взагалі не могла розмовляти, "тому що сльози моторошно тиснуть".

"Складно те, що коли все це відбувається, і коли ти спостерігаєш за цим з боку - як це горить, якась заграва в небі підіймається - ти дзвониш до доньки та кажеш: "Там веселки на сході"! То потухне, то погасне, то яскраве світло, що тьмяне, темне щось... А потім раптом ні з того ні з сього твій город стає моторошно червоним, і ти в цей момент просто не розумієш: чому, що і як!" - ледь стримує емоції вона.

Жінка каже, що перші думки були як врятувати дітей і куди втекти.

"А куди навіть бігти - не знаєш. Це добре, що у мене є старша дочка, їй 24, і в неї своя сім'я", - зазначила пані Ірина та додала, що донька і покликала її до себе.

"Та ми чомусь минулого разу бігли до неї, коли бомбили, і цього разу бігли до неї, коли така пожежа сталася", - розповіла вона.

Коли на відстані 100 метрів від жінки почав горіти ліс та хати вона з дітьми вибігла з дому і чекала автомобіль, який би за нею приїхав. Але таксист просто навідріз відмовився приїжджати. У підсумку жінку з малюками взяли у свою машину сусіди.

"Люди в той момент були всі в паніці, бо не думали ані про документи, ані про своє життя. Вони чомусь рятували собак, худобу", - описала вона стан односельців.

Пані Ірина зазначила, що у деяких паніка була тиха, а інші "кричали та голосили".

"Але факт в тому, що в ці моменти нікого не було і жодної допомоги не було. Самі добиралися", - наголосила жінка.

Коли вони їхали в авто, бачили з двох сторін вогонь, який перелітав, наче у казці, і як "вогняне перекотиполе котиться дорогою". Вітер був "скажений, немов смерч", туман від диму і "страшне заграва, страшний гул".

Була величезна кількість приватних машин, але жодної пожежної та жодного авта поліції. Старший син жінки - 18-річний хлопець - був у місті та вирішив йти до них назустріч.

Раніше повідомлялося, що з'явилися фото жахливої біди, як у Луганській області горять ліси.

Відео: Жителька села розповіла про порятунок від пожежі в Луганській області

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти обговорювали різноманітні теми. Зокрема, екс-голова Верховної Ради Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич прокоментував "таємну інавгурацію" Олександра Лукашенка, назвавши її "коронацією".

Шушкевич висловився про "таємну інавгурацію" Лукашенка

Також глава МЗС Дмитро Кулеба чітко розповів про позицію України по Олександру Лукашенко і в цілому ситуації в Білорусі.

Кулеба озвучив позицію України щодо Білорусі

Під час розмови про місцеві вибори, які пройдуть в Україні 25 жовтня, мер Дніпра Борис Філатов розповів, як в Умані зареєстрували двох клонів мера, а самого мера зняли з реєстрації, і хто за цим стоїть.

Філатов висловився про реєстрацію двох клонів мера в Умані

Не оминули гості студії стороною і тему коронавірусу. Так, Юлія Тимошенко поділилася жахами пережитої хвороби.

Тимошенко поділилася страхами, яким піддалася під час COVID-19

А ще відомий біолог-генетик Олександр Коляда розповів, коли варто очікувати вакцину від COVID-19, а також висловився про ефективність карантину і про ціни на ПЛР-тести.

Біолог-генетик Олександр Коляда розповів про коронавірус в Україні