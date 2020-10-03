Помощи не было! Жительница Луганщины разразилась неподдельными эмоциями из-за пожаров (видео)

Пожары в Луганской области (коллаж РБК-Украина)

Женщина рассказала, как с детьми спасалась от лесных пожаров

Жительница села Сиротино рассказала, как спасалась со своей семьей от бушующих пожаров в Луганской области. Женщина с маленькими детьми смогла уехать в город благодаря помощи соседей, а некоторые таксисты просто отказывались приезжать.

При этом спасателей ГСЧС и полиции люди не видели, рассказала Ирина Бережная в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Она призналась, что это сейчас может спокойно говорить, а до этого вообще не могла разговаривать, "потому что слезы жутко давят".

"Сложно то, что когда все это происходит, и когда ты наблюдаешь за этим со стороны - как это горит, какое-то зарево в небе поднимается - ты звонишь дочери и говоришь: "Там радуги на востоке"! То потухнет, то погаснет, то яркий свет, что тусклый, темное что-то... А потом вдруг ни с того ни с сего твой огород становится жутко красным, и ты в этот момент просто не понимаешь: почему, что и как!" - еле сдерживает эмоции она.

Женщина говорит, что первые мысли были как спасти детей и куда убежать.

"А куда даже бежать - не знаешь. Это хорошо, что у меня есть старшая дочь, ей 24, и у нее своя семья", - отметила пани Ирина и добавила, что дочка и позвала ее к себе.

"И мы почему-то в прошлый раз бежали к ней, когда бомбили, и в этот раз бежали к ней, когда такой пожар случился", - рассказала она.

Когда на расстоянии 100 метров от женщины начал гореть лес и хаты она с детьми выбежала из дома и ждала автомобиль, который бы за ней приехал. Но таксист просто наотрез отказался приезжать. В итоге женщину с малышами взяли в свою машину соседи.

"Люди в тот момент были все в панике, потому что не думали ни о документах, ни о своей жизни. Они почему-то спасали собак, двор", - описала она состояние односельчан.

Пани Ирина отметила, что у некоторых паника была тихая, а другие "кричали и орали".

"Но факт в том, что в эти моменты никого не было и помощи никакой не было. Сами добирались", - подчеркнула женщина.

Когда они ехали в авто, видели с двух сторон огонь, который перелетал, как в сказке, и как "огненное перекати-поле катится по дороге". Ветер был "бешеный, как смерч", туман от дыма и "страшное зарево, страшный гул".

Было огромное количество частных машин, но ни одной пожарной и ни одного авто полиции. Старший сын женщины - 18-летний парень - был в городе и решил идти к ним навстречу.

Ранее сообщалось, что появились фото чудовищной беды, как в Луганской области горят леса.

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