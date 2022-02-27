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Під контролем ЗСУ. У Харкові десятки військових РФ здалися в полон, у них немає зв'язку з командуванням

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Харків, Неділя 27 лютого 2022 14:31
Під контролем ЗСУ. У Харкові десятки військових РФ здалися в полон, у них немає зв'язку з командуванням Фото: полонені війська РФ (t.me/synegubov)
Автор: Ирина Гамерская

У Харкові десятки російських військових здалися в полон Збройним силам України. Залишаючи позиції, бійці агресора намагаються сховатися між цивільним населенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"У Харкові Збройним силам України здалися в полон десятки російських бійців. Російські бійці, взяті в полон, розповідають про повне виснаження і деморалізацію, вони не мають зв'язку з центральним командуванням, не розуміють і не знають подальших своїх дій", - написав він.

Як повідомив Синєгубов, з початку нападу на Україну російські війська не отримують їжу і воду, а у їх техніки немає запасів пального.

Харків'ян просять бути уважними, оскільки, залишаючи позиції, російські війська намагаються сховатися між мирними жителями, просять у людей одяг і їжу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що російські війська здаються в полон місцевій владі в українських містах.

Як відомо, сьогодні вранці в Харкові була помічена російська техніка, жителів міста просять не виходити на вулицю через триваючі бої.

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