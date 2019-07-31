Допоможіть знайти: під Києвом зникла 15-річна дівчинка (фото)

Українців просять допомогти знайти зниклу дитину - 15-річна дівчинка Марія Литвинова 30 липня днем вийшла з дому в селі Требухів у Броварському районі під Києвом і досі не повернулася. Про це передає "dtp.kiev.ua" на сторінці в Facebook.

Також в мережі опублікували фото зниклої дівчинки та надали її прикмети.

Підлітка в даний час розшукують співробітники Броварського відділу поліції.

Марія близько 15:00 пішла з дому по вулиці Гоголівська. На зв'язок з рідними не виходить.

Зазначається, що підліток може перебувати у столиці.

Дівчинці на вигляд близько 16-17 років, її зріст - 165 см, має повну статуру, обличчя круглої форми, блакитні очі, довге русяве волосся (до плечей).

Марія Литвинова зникла 30 липня під Києвом (Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Одягнена в білу футболку, чорні спортивні штани, текстильні чорні кеди. Із собою у підлітка був чорний рюкзак з шкірозамінника.

"При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дівчини, повідомляти за номером спецлінії поліції "102" або 097-759-43-24", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 19 липня в селі Білогородка Київської області зникла 12-річна Анастасія Серік. Дівчинка пішла з дому і досі не повернулася.

Також ми писали про те, що у Львові горе-батько довірив 3-річну дочку "другу". Чоловік зайшов з дитиною в магазин і кинув там. Місцева поліція оголосила чоловіка в розшук, і через кілька годин обставини інциденту вдалося з'ясувати. Дитину тимчасово забрали в притулок.

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Києвом під час відпочинку на дачі пропала 89-річна пенсіонерка Катерина Гринчук. Літня жінка страждає на склероз.