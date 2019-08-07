Шахраї придумали нову схему "розводу" українців

Ілюстративне фото (Julia Berezovska/ Press office NBU)

В Україні з'явилися нові злочинці, які спеціалізуються на банківських картах

В Україні шахраї придумали ще один спосіб, як "розводити" українців. Злочинці намагаються викрасти кошти, які знаходяться на картах українських банків. Про це повідомляє Telegram-канал MC Today.

Нова афера зловмисників пов'язана з переходом українських рахунків на систему IBAN.

"Багатьом українцям в ці дні приходять такі SMS. Не вірте шахраям і попередьте про це знайомих бухгалтерів", - сказано в повідомленні.

Скріншот (Telegram-канал MC Today.)

Нагадаємо, для України IBAN складається з 29 буквено-цифрових символів: коду країни, коду контрольного розряду, коду банку та номера рахунку. В результаті введення IBAN за першими двома буквами відразу можливо розпізнати країну учасника розрахунку (UA - Україна), а з допомогою контрольного розряду - забезпечити уніфіковану перевірку рахунку клієнта на його коректність.

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