Послужить армії України: "Укроборонпром" почав ремонт трофейної військової техніки РФ
Підприємства Державного концерну "Укроборонпром" почали приймати трофейну військову техніку російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр Миротворець.
Так, наприклад, в "Укроборонпроме" показали, в якому стані надійшов на ремонт бронеавтомобіль "Тигр" російської армії, що вцілів при розгромі чергової колони ворожої техніки.
"Це СБРМ "Тигр". Майже нова, маленький пробіг, двигун, коробка і ходова цілі. Є сліди обгорання і невеликі залишки органіки".
Інженери "Укроборонпрому" вже приступили до вивчення і ремонту бронеавтомобіля.
Після ремонту трофейна техніка надійде до ЗСУ та ТРо для виконання бойових завдань з відбиття військової агресії РФ проти України.
Нагадаємо, найбільший український автозавод перетворили на центр надання допомоги біженцям.
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