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Послужить армії України: "Укроборонпром" почав ремонт трофейної військової техніки РФ

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Четвер 03 березня 2022 20:20
Послужить армії України: "Укроборонпром" почав ремонт трофейної військової техніки РФ Трофейний бронеавтомобіль "Тигр" на підприємстві "Укроборонпрому" (Фото: facebook.com/MyrotvoretsUA)
Автор: Вадим Добровольский

Підприємства Державного концерну "Укроборонпром" почали приймати трофейну військову техніку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр Миротворець.

Так, наприклад, в "Укроборонпроме" показали, в якому стані надійшов на ремонт бронеавтомобіль "Тигр" російської армії, що вцілів при розгромі чергової колони ворожої техніки.

Послужить армії України: &quot;Укроборонпром&quot; почав ремонт трофейної військової техніки РФ

"Це СБРМ "Тигр". Майже нова, маленький пробіг, двигун, коробка і ходова цілі. Є сліди обгорання і невеликі залишки органіки".

Інженери "Укроборонпрому" вже приступили до вивчення і ремонту бронеавтомобіля.

Після ремонту трофейна техніка надійде до ЗСУ та ТРо для виконання бойових завдань з відбиття військової агресії РФ проти України.

Нагадаємо, найбільший український автозавод перетворили на центр надання допомоги біженцям.

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