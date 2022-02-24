В СБУ дали інструкції, як поводитися при обстрілі

У Службі безпеки України розповіли, як поводитися при обстрілі. Вони розмістили інструкції на випадок обстрілів з різного виду зброї.

Про це йдеться на офіційній сторінці СБУ в Facebook.

Що робити при артилерійських обстрілах системами залпового вогню

Снаряд (ракету) можна помітити та відреагувати, залп реактивної ракети добре видно. Вночі це яскравий спалах, вдень - димні сліди ракет.

Організуйте постійне спостереження, постійно тримайте в полі зору будівлі та споруди, які знаходяться поруч і які можна використовувати як укриття. Після сигналу спостерігача є кілька секунд, щоб сховатися.

Ховайтеся в підвали або в іншому поглибленому приміщенні. Вибирайте місце в кутку між несучими стінами та недалеко від вікон і дверей, щоб швидко покинути будинок в разі попадання снаряда.

Що робити під час артобстрілів

Під час артилерійського, мінометного або авіаційного нальоту не залишайтеся в під'їздах, під арками та на сходових клітках. Також небезпечно ховатися в підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій і під стінами будинків з легких конструкцій. Такі об'єкти неміцні, ви можете опинитися під завалом або травмуватися.

Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали вас на шляху, негайно лягайте на землю, туди, де є виступ або хоча б невелике поглиблення. Захист можуть дати бетонні конструкції (крім тих, які можуть обвалитися або спалахнути), траншеї, неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку і канави.

Закривайте долонями вуха і відкривайте рот – це врятує від контузії, вбереже від баротравми.

Не приступайте до розбору завалів самостійно, чекайте фахівців з розмінування, і представників аварійно-рятувальної служби.

Що робити під час обстрілу стрілецькою зброєю

Під час стрільби найкраще сховатися в захищеному приміщенні (наприклад, у ванній кімнаті або в самій ванні). Коли це неможливо, потрібно лягти, прикритися предметами, які можуть захистити від уламків і куль.

Якщо ви потрапили під стрілянину на відкритому місці, краще впасти на землю і закрити голову руками. Ефективним захистом стане будь-який виступ, навіть тротуар, поглиблення в землі або канава. Укриттям може стати бетонна сміттєва урна або сходинки. Не намагайтеся ховатися за автомобілями або кіосками – вони часто стають мішенями.

Де б ви не знаходилися, тіло повинно бути в максимально безпечному положенні. Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами в бік стрільби, закривши руками голову і відкривши рот, щоб близький вибух не заподіяв шкоди барабанним перетинкам. Чекайте, поки стрілянина не вщухне, а пострілів не буде хоча б 5 хвилин.

Якщо ваше житло знаходиться в зоні регулярних бойових зіткнень, потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою стрічкою) – це допоможе уникнути розльоту осколків скла. Бажано закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями.