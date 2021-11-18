Як без стресу повернути дитину до школи після дистанційки: дієві поради
В Україні школи почали повертатися до очного навчання. Тому не усі учні рвуться сісти за парти після дистанційки.
Так, як безболісно повернути дитину до школи, повідомляє "Освіторія".
Відмовитися йти до школи може як першокласник, так і учень випускного класу. Батькам для початку необхідно з'ясувати, чому дитина не хоче йти до школи.
Чому діти не хочуть повертатися в школу
Комп’ютерна залежність
Зокрема, після дистанційного навчання дітям важко відірватися від планшета, смартфона чи ноутбука. Це найчастіше буває з дітьми, яким дозволяють багато грати в ігри чи зависати в соцмережах. Потрібно, щоб спілкування, прогулянки, спорт та шкільне життя зацікавили школяра.
Тому, аби вирішити цю проблему, доведеться приділити дитині значно більше часу.
Наприклад, запропонуйте відпочинок на свіжому повітрі, займіться хобі разом з дитиною або ж зіграйте в гру.
Режим не підходить
Причиною може бути те, що у дитини повернення до школи асоціюється з ранніми підйомами, а дитина за біологічним годинником "сова".
У такому випадку потрібно прослідкувати, щоб школяр висипався.
Інколи в 1 – 2 класі варто навіть ввести денний сон. Але якщо зазвичай вона пізно вставала, може не вистачати загального відпочинку. Тому слідкуйте за життям дитини.
Конфлікт у школі
Одна з найтиповіших причин, це коли діти не хочуть відвідувати школу через сварку з кимось. Зокрема, з учителем школяр теж може не зійтися характером.
Тому потрібно розібратися в цій ситуації. Можливо, знайдеться спосіб розв’язати конфлікт чи змиритися з байдужістю однокласників. Але інколи не обійтися без психолога.
Булінг
Якщо в школі знущаються з дитини, то потрібно діяти негайно. В такому випадку прямих питань буде не досить. Необхідно зрозуміти ситуацію і терпляче та доброзичливо розпитати, як спілкуються діти на перерві та кого в класі бояться.
Якщо йдеться про булінг, батьки повинні звертатися до педагогів. Є закон про запобігання булінгу та цілий алгоритм, як діяти.
Перевантаження
Навіть якщо уроки дистанційно проходили в повному обсязі, то гуртків та додаткових занять точно не було. У малюків залишався час на ігри, а після відновлення очного навчання збільшиться навантаження.
Тому потрібно кількість секцій та гуртків терміново зменшити.
Самостійність
Учні під час дистанційних занять усвідомлюють, що вдома можуть навчатися швидше, цікавіше і зручніше. Адже вдома не треба відриватися на те, що бешкетують однокласники і проходити матеріал у тому темпі, як треба.
Такі діти усвідомили переваги дистанційного навчання та здатні самостійно себе контролювати. Тоді потрібно обговорити перехід дитини на дистанційне навчання.
Раніше ми повідомляли, що у Львові старшокласники продовжать навчатись дистанційно.
Також ми писали, в Івано-Франківську відновлять очне навчання у школах.