Як без стресу повернути дитину до школи після дистанційки: дієві поради

В Україні школи почали повертатися до очного навчання. Тому не усі учні рвуться сісти за парти після дистанційки.

Так, як безболісно повернути дитину до школи, повідомляє "Освіторія" .

Відмовитися йти до школи може як першокласник, так і учень випускного класу. Батькам для початку необхідно з'ясувати, чому дитина не хоче йти до школи.

Чому діти не хочуть повертатися в школу

Комп’ютерна залежність

Зокрема, після дистанційного навчання дітям важко відірватися від планшета, смартфона чи ноутбука. Це найчастіше буває з дітьми, яким дозволяють багато грати в ігри чи зависати в соцмережах. Потрібно, щоб спілкування, прогулянки, спорт та шкільне життя зацікавили школяра.

Тому, аби вирішити цю проблему, доведеться приділити дитині значно більше часу.

Наприклад, запропонуйте відпочинок на свіжому повітрі, займіться хобі разом з дитиною або ж зіграйте в гру.

Режим не підходить

Причиною може бути те, що у дитини повернення до школи асоціюється з ранніми підйомами, а дитина за біологічним годинником "сова".

У такому випадку потрібно прослідкувати, щоб школяр висипався.

Інколи в 1 – 2 класі варто навіть ввести денний сон. Але якщо зазвичай вона пізно вставала, може не вистачати загального відпочинку. Тому слідкуйте за життям дитини.

Конфлікт у школі

Одна з найтиповіших причин, це коли діти не хочуть відвідувати школу через сварку з кимось. Зокрема, з учителем школяр теж може не зійтися характером.

Тому потрібно розібратися в цій ситуації. Можливо, знайдеться спосіб розв’язати конфлікт чи змиритися з байдужістю однокласників. Але інколи не обійтися без психолога.

Булінг

Якщо в школі знущаються з дитини, то потрібно діяти негайно. В такому випадку прямих питань буде не досить. Необхідно зрозуміти ситуацію і терпляче та доброзичливо розпитати, як спілкуються діти на перерві та кого в класі бояться.

Якщо йдеться про булінг, батьки повинні звертатися до педагогів. Є закон про запобігання булінгу та цілий алгоритм, як діяти.

Перевантаження

Навіть якщо уроки дистанційно проходили в повному обсязі, то гуртків та додаткових занять точно не було. У малюків залишався час на ігри, а після відновлення очного навчання збільшиться навантаження.

Тому потрібно кількість секцій та гуртків терміново зменшити.

Самостійність

Учні під час дистанційних занять усвідомлюють, що вдома можуть навчатися швидше, цікавіше і зручніше. Адже вдома не треба відриватися на те, що бешкетують однокласники і проходити матеріал у тому темпі, як треба.

Такі діти усвідомили переваги дистанційного навчання та здатні самостійно себе контролювати. Тоді потрібно обговорити перехід дитини на дистанційне навчання.