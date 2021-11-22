Шкарлет розповів, скільки шкіл в Україні відновили очне навчання
Станом на 22 листопада в Україні за парти повернулися учні понад 11 тисяч шкіл. Загалом очне навчання відновили 84% шкіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра освіти Сергія Шкарлета в Telegram.
Однак ще 1,7 тисячі шкіл продовжують дистанційне навчання. Це пов'язано з відсутністю 100% рівня вакцинації від коронавірусу працівників у "червоній" зоні.
"Нагадую, що вакцинація залишається дієвим способом знизити ризики захворювання та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", - зазначив Шкарлет.
За його словами, на сьогоднішній день щонайменше однією дозою вакциновано 96,2% педагогів, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 550 тисяч вчителів (84,5%).
Найкраща статистика з вакцинації серед педагогів у таких областях:
- Донецька область - 92,7%;
- Харківська - 92,5%;
- Луганська - 92,4%;
- Черкаська - 92,2%.
"Я вдячний кожному вчителю за вибір вакцинації, адже це дозволило повернути за парти більшість наших школярів", - наголосив міністр.
Нагадаємо, у понеділок, 22 листопада, відновилося очне навчання у столичних школах. У Львові на очне навчання повертаються учні 5-11 класів.