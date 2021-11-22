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Шкарлет розповів, скільки шкіл в Україні відновили очне навчання

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Україна, Понеділок 22 листопада 2021 15:38
Шкарлет розповів, скільки шкіл в Україні відновили очне навчання Фото: тисячі шкіл в Україні відновили очное навчання (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Станом на 22 листопада в Україні за парти повернулися учні понад 11 тисяч шкіл. Загалом очне навчання відновили 84% шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра освіти Сергія Шкарлета в Telegram.

Однак ще 1,7 тисячі шкіл продовжують дистанційне навчання. Це пов'язано з відсутністю 100% рівня вакцинації від коронавірусу працівників у "червоній" зоні.

"Нагадую, що вакцинація залишається дієвим способом знизити ризики захворювання та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", - зазначив Шкарлет.

За його словами, на сьогоднішній день щонайменше однією дозою вакциновано 96,2% педагогів, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 550 тисяч вчителів (84,5%).

Найкраща статистика з вакцинації серед педагогів у таких областях:

  • Донецька область - 92,7%;
  • Харківська - 92,5%;
  • Луганська - 92,4%;
  • Черкаська - 92,2%.

"Я вдячний кожному вчителю за вибір вакцинації, адже це дозволило повернути за парти більшість наших школярів", - наголосив міністр.

Нагадаємо, у понеділок, 22 листопада, відновилося очне навчання у столичних школах. У Львові на очне навчання повертаються учні 5-11 класів.

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