Ошибаются все: как правильно называть на украинском постельное белье

Правильно ли вы называете вещи, с которыми имеете дело ежедневно? Даже в собственной постели можно допустить языковую ошибку - и употребить суржик, не догадываясь об этом.

Украинцы часто пользуются словом "підодіяльник", имея в виду легкий чехол для одеяла. Впрочем, это слово не соответствует нормам украинского литературного языка.

Как объясняет известный языковед Александр Авраменко, "підодіяльник" - классический суржик, зато правильно говорить "підковдра".

Так же ошибочным является слово "простинь". Правильные варианты - "простирадло" или "простирало".

Чехол для подушки на украинском называется "наволока" или "наволочка" - оба варианта являются допустимыми в литературном языке. А вот тканевый мешок, в который набивают перья для подушки или перины, имеет свое отдельное название - "напірник".

Еще одна частая ошибка - ударение в слове "подушка". Нормативный вариант - "пОдушка", а не "подУшка", как говорят в разговорном пространстве.

Интересно, что слово "постіль" имеет двойной норматив: можно употреблять и "пОстіль", и "постІль" - оба варианта правильные.

Кстати, слова "простиня" нет ни в одном словаре украинского языка, а в языковых стандартах НАН Украины рекомендуется употреблять слова: "простирадло", "підковдра" и "наволочка".