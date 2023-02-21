Насколько крепки ваши отношения и есть ли любовь? Пройдите этот простой тест
Сомнения по поводу прочности отношений и любви в паре могут возникать у кого-либо, и это вполне нормально. Ведь взаимодействие в паре – важная часть нашей жизни. Развеять или подтвердить ваши опасения поможет простой тест.
Об этом пишет Telegram Краса. Здоров'я. Стосунки.
Формула любви
Психолог Роберт Стернберг изобрел формулу любви. Выглядит эта формула так: Любовь = Доверие + Близость + Интерес
- Доверие
Доверие означает, что с этим человеком вы чувствуете себя в безопасности. Партнер заботится о вас и ведет себя ответственно.
- Близость
Близость – это не только физический контакт (объятия, секс), но и эмоциональная открытость. Быть близкими – значит не скрывать и свободно выражать эмоции, принимать и разделять чувства.
- Интерес
Интерес – это увлечение внутренним миром другого человека. Вы восхищаетесь его умом или талантом, его взглядом на жизнь или жизнерадостностью. Вам интересно говорить и молчать, вместе узнавать новое или просто лежать рядом на диване.
Пройдите простой тест
Оцените каждую из трех составляющих формулы любви по 10-балльной шкале, где 0 – отсутствие, а 10 – полная реализация.
Есть ли доверие. Вы чувствуете себя рядом с партнером в полной эмоциональной и физической безопасности, полностью верите в его ответственность перед вами, в то, что он будет выполнять обязательства и обещания?
Насколько сильна близость. Вы легко можете поделиться эмоциями, положительными и отрицательными, уверены, что партнер выслушает вас, примет, посочувствует, поймет, поддержит? У вас приятные ощущения от физической близости, вам доставляют радость и удовольствие телесные контакты?
Есть ли интерес. Вам интересен ваш партнер, его мысли, жизнь, чувства? Вы счастливы, когда разговариваете с ним или просто молчите? Вам интересно строить общие планы на будущее, вспоминать прошлый общий опыт?
Оцените результаты:
26-30 баллов. Ваше чувство любви глубоко. Вы счастливы. Старайтесь поддерживать все составляющие формулы любви на нынешнем уровне.
21-25 баллов. Вы вполне довольны, но вам чего-то не хватает. Возможно, вы терпеливо ждете, пока партнер обеспечит вас тем, чего вам не хватает, или активно пытаетесь получить что-то от него. Здесь важно понять, что вам самим нужно измениться, чтобы углубить отношения.
15-20 баллов. Вы несколько разочарованы, недовольны отношениями, чувствуете небольшую обиду или раздражение, имеете претензии к партнеру. Вы думаете, не был ли ваш брак ошибкой, была ли между вами любовь, не завести ли отношения на стороне. Ваш союз под угрозой, нужны активные действия, чтобы спасти его. В первую очередь важно разобраться в себе – как получилось, что ваши отношения стали такими.
10-14 баллов. Отношения на грани разрыва. Вы часто ссоритесь, обвиняете друг друга, не доверяете, возможно, изменяете. Ситуация критическая и требует немедленной реакции, нужна пауза в отношениях, семейная психотерапия и (или) индивидуальная работа с психологом.
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