Никогда не храните их вместе: какие овощи портят друг друга

Хранение овощей - это настоящее искусство, которое помогает продлить их свежесть и сохранить все полезные свойства. Одним из главных правил является избегание хранения определенных овощей вместе, чтобы они не влияли друг на друга. Какие овощи нельзя держать вместе?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о совместимости разных овощей и какие из них могут испортить друг друга.

Картофель

Картофель - это овощ, нуждающийся в прохладном, темном и сухом месте. Важно помнить, что картофель нельзя хранить вместе с луком. Лук выделяет влагу и газы, ускоряющие прорастание картофеля. Лучше всего держать их в разных местах, чтобы избежать порчи.

Морковь

Морковь следует хранить отдельно от картофеля и лука, поскольку он может потерять свой вкус и текстуру, если он находится в неправильных условиях. Морковь любит влажную среду, но не следует допускать контакта с продуктами, выделяющими этилен, таким как сладкий перец.

Помидоры

Помидоры - это "враги" многих овощей из-за выделения этилена. Они ускоряют созревание и порчу огурцов, брокколи и других овощей, чувствительных к этому газу. Потому помидоры лучше хранить отдельно от других овощей, чтобы не сократить их срок годности.

Ирония заключается в том, что все овощи на этом изображении нельзя хранить вместе (фото: Freepik.com)

Огурцы

Огурцы особенно чувствительны к этилену, выделяемому помидорами, авокадо и другими плодами. Если хранить их вместе, огурцы быстро потеряют влагу и испортятся. Лучше всего держать огурцы в прохладном месте, подальше от источников этилена.

Лук

Лук, как и картофель, нуждается в сухом и хорошо вентилируемом месте. Но важно держать его подальше от картофеля и моркови. Лук выделяет влагу, что может вызвать порчу соседних овощей, особенно картофеля.

Тыква

Гарбуз может храниться достаточно долго, но только при условии, что он не находится рядом с яблоками или грушами. Эти фрукты выделяют этилен, что может вызвать гниение тыквы. Поэтому важно держать их отдельно, чтобы гарбуз оставался свежим длительное время.

Полезные советы для продления свежести

Вентиляция. Обеспечьте овощам хороший воздушный поток, чтобы предотвратить накопление влаги.

Отдельные контейнеры. Храните разные овощи в отдельных емкостях, чтобы избежать их негативного влияния друг на друга.

Регулярная проверка. Постоянно просматривайте свои запасы, чтобы вовремя удалить испорченные овощи и предотвратить распространение гнили.

Соблюдение этих простых правил поможет вам надолго сохранить свежесть овощей и фруктов и поддержать их качество.