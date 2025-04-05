Ошибки в стиле после 40, которые видят все, кроме вас: как выглядеть современно

Ошибки в стиле, которые портят образ после 40 лет

"Основные ошибки, которые часто делают украинцы старшего возраста, заключаются в том, что они пытаются выглядеть моложе с помощью одежды, что может выглядеть неуместно", - говорит стилист.

Например, многие выбирают слишком молодежную одежду, которая не подчеркивает, а наоборот маскирует настоящий стиль и элегантность. Это могут быть слишком обтягивающие или ярко цветные вещи, которые выглядят дешево, даже если они дорогие.

Другая ошибка - это пренебрежение комфортом в пользу моды. Уместный стиль для взрослых людей должен быть не только элегантным, но и удобным. Нужно выбирать вещи, которые хорошо сидят по фигуре, но не обжимают ее. Также нужно учитывать материалы, которые не только хорошо выглядят, но и комфортны для повседневной носки.

Выбирайте комфортную и стильную одежду (фото: instagram.com/anoukyve)

А еще важно не бояться играть с цветами и текстурами, а не выбирать только темные, скучные оттенки. Можно добавлять яркие акценты, которые освежают образ и добавляют энергии.

О чем надо категорически забыть женщинам 40+

Слишком молодежные вещи. Обтягивающие джинсы с низкой посадкой, короткие топы, мини-юбки - это может выглядеть неуместно. Лучше выбирать элегантные и утонченные вещи.

Скучные и бесформенные силуэты. Некоторые женщины боятся ярких цветов и современных фасонов, выбирая мешковатые платья или кардиганы без формы. Это визуально добавляет возраста.

Неправильный подбор белья. Бюстгальтеры без поддержки или с неправильным размером могут искажать силуэт.

Избыток декоративных элементов. Вещи с большим количеством стразов, рюшей или блеска могут выглядеть дешево и неактуально.

Темные, "мрачные" цвета. Сплошной черный гардероб добавляет возраста. Лучше играть с пастельными и насыщенными цветами.

Старая или неопрятная прическа. Даже стильная одежда не спасет образ, если волосы выглядят устаревшими или неухоженными.

Выбирайте элегантные и утонченные вещи (фото: instagram.com/chelsey_weimar)

О чем надо категорически забыть мужчинам 40+

Устаревшие фасоны костюмов. Широкие пиджаки, мешковатые брюки или слишком длинные рукава - все это выглядит небрежно.

Ношение пиджаков с короткими рукавами или рубашек навыпуск. Это может сделать образ неопрятным и несолидным.

Чрезмерный "молодежный" стиль. Футболки с крупными принтами, спортивные костюмы не по назначению, кепки задом наперед - все это выглядит неуместно.

Объемная одежда, добавляющая лишних лет , например, широкие брюки или большие свитера, которые делают фигуру бесформенной.

Неправильная обувь - мужчины часто носят старые или некачественные ботинки, которые сразу делают образ неопрятным.

Не носите одежду, которая делает фигуру бесформенной (фото: instagram.com/nealjolly)

Важно помнить