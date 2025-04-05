Помилки у стилі після 40, які бачать усі, крім вас: як виглядати сучасно

Помилки у стилі, які псують образ після 40 років

"Основні помилки, які часто роблять українці старшого віку, полягають у тому, що вони намагаються виглядати молодшими за допомогою одягу, що може виглядати недоречно", - говорить стилістка.

Наприклад, багато хто обирає надто молодіжний одяг, який не підкреслює, а навпаки маскує справжній стиль і елегантність. Це можуть бути занадто обтислі або яскраво кольорові речі, які виглядають дешево, навіть якщо вони дорогі.

Інша помилка - це нехтування комфортом на користь моди. Доречний стиль для дорослих людей має бути не тільки елегантним, а й зручним. Потрібно вибирати речі, які добре сидять по фігурі, але не обтискають її, а також враховувати матеріали, які не тільки мають гарний вигляд, а й комфортні для повсякденного носіння.

Обирайте комфортний та стильний одяг (фото: instagram.com/anoukyve)

А ще важливо не боятися грати з кольорами та текстурами, а не обирати тільки темні, нудні відтінки. Можна додавати яскраві акценти, які освіжають образ і додають енергії.

Про що треба категорично забути жінкам 40+

Надто молодіжні речі. Обтислі джинси з низькою посадкою, короткі топи, мініспідниці - це може виглядати недоречно. Краще вибирати елегантні та витончені речі.

Нудні та безформні силуети. Деякі жінки бояться яскравих кольорів і сучасних фасонів, обираючи мішкуваті сукні чи кардигани без форми. Це візуально додає віку.

Неправильний підбір білизни. Бюстгальтери без підтримки або з неправильним розміром можуть спотворювати силует.

Надлишок декоративних елементів. Речі з великою кількістю стразів, рюшів або блиску можуть виглядати дешево і неактуально.

Темні, "похмурі" кольори. Суцільний чорний гардероб додає віку. Краще грати з пастельними та насиченими кольорами.

Стара або неохайна зачіска. Навіть стильний одяг не врятує образу, якщо волосся виглядає застаріло або не доглянуто.

Обирайте елегантні та витончені речі (фото: instagram.com/chelsey_weimar)

Про що треба категорично забути чоловікам 40+

Застарілі фасони костюмів. Широкі піджаки, мішкуваті штани або занадто довгі рукави - усе це виглядає недбало.

Носіння піджаків з короткими рукавами або сорочок навипуск. Це може зробити образ неохайним і несолідним.

Надмірний "молодіжний" стиль. Футболки з великими принтами, спортивні костюми не за призначенням, кепки задом наперед - усе це виглядає недоречно.

Об'ємний одяг, що додає зайвих років. Наприклад, широкі штани або великі светри, які роблять фігуру безформною.

Неправильне взуття. Чоловіки часто носять старі або неякісні черевики, які одразу роблять образ неохайним.

Не носіть одяг, який робить фігуру безформною (фото: instagram.com/nealjolly)

Важливо пам’ятати