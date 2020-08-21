Манікюр з гель-лаком може бути небезпечний: лікар назвала приховану загрозу

Манікюр з гель-лаком може бути небезпечним (фото: pixabay.com)

Дерматолог розповіла про приховану небезпеку манікюру і педикюру з гель-лаком

Манікюр з гель-лаком, який сьогодні є дуже популярною і регулярною процедурою для багатьох жінок, несе приховану загрозу. І вся справа в лампах, якій просушують покриття.

Ця процедура для сучасної жінки стала звичною, адже нігтики потрібно оновлювати кожні 2-4 тижні. Нігтьову пластину покривають спеціальним лаком і швидко просушують в лампі з ультрафіолетовим світлом. Але, як пояснила українська лікар-дерматолог Вікторія Миронюк, це може нести загрозу, про яку чомусь всі мовчать.

Вся справа в ультрафіолеті, який є фактором ризику раку шкіри. Крім того, частий манікюр може призвести до прискорення старіння шкіри на руках і ногах.

"Жінки, які часто роблять манікюр з гель-лаком, повинні враховувати ризик раку шкіри, тому що ультрафіолетове світло, необхідне для полімеризації покриття, є фактором ризику раку шкіри. Крім того, фотопошкодження від ультрафіолетових і LED ламп може призвести до косметичних змін шкіри кистей і стоп (фотостаріння)", - розповіла Вікторія.

Дерматолог радить перед манікюром (педикюром) наносити сонцезахисний крем з широким спектром на руки або стопи. Зробити це краще за 30-40 хвилин до процедури, щоб мінімізувати негативний вплив ультрафіолетового опромінення.

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