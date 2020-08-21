ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Манікюр з гель-лаком може бути небезпечний: лікар назвала приховану загрозу

П'ятниця 21 серпня 2020 17:33
Манікюр з гель-лаком може бути небезпечний: лікар назвала приховану загрозу
Манікюр з гель-лаком може бути небезпечним (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Дерматолог розповіла про приховану небезпеку манікюру і педикюру з гель-лаком

Манікюр з гель-лаком, який сьогодні є дуже популярною і регулярною процедурою для багатьох жінок, несе приховану загрозу. І вся справа в лампах, якій просушують покриття.

Ця процедура для сучасної жінки стала звичною, адже нігтики потрібно оновлювати кожні 2-4 тижні. Нігтьову пластину покривають спеціальним лаком і швидко просушують в лампі з ультрафіолетовим світлом. Але, як пояснила українська лікар-дерматолог Вікторія Миронюк, це може нести загрозу, про яку чомусь всі мовчать.

Вся справа в ультрафіолеті, який є фактором ризику раку шкіри. Крім того, частий манікюр може призвести до прискорення старіння шкіри на руках і ногах.

"Жінки, які часто роблять манікюр з гель-лаком, повинні враховувати ризик раку шкіри, тому що ультрафіолетове світло, необхідне для полімеризації покриття, є фактором ризику раку шкіри. Крім того, фотопошкодження від ультрафіолетових і LED ламп може призвести до косметичних змін шкіри кистей і стоп (фотостаріння)", - розповіла Вікторія.

Дерматолог радить перед манікюром (педикюром) наносити сонцезахисний крем з широким спектром на руки або стопи. Зробити це краще за 30-40 хвилин до процедури, щоб мінімізувати негативний вплив ультрафіолетового опромінення.

Раніше ми писали, дефіцит якого вітаміну призводить до випадання волосся.

Також повідомлялося, що лікарі назвали жирні продукти, від яких не можна відмовлятися.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України красотаМанікюр
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся