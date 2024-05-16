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Ошибка в iOS 17.5 восстанавливает старые фотографии, которые владельцы удалили много лет назад

Четверг 16 мая 2024 13:53
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Ошибка в iOS 17.5 восстанавливает старые фотографии, которые владельцы удалили много лет назад Странная ошибка в iOS 17.5 приводит к появлению старых фото, которые были удалены много лет назад (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

На форуме Reddit появились тревожные сообщения о том, что в последнем обновлении iOS 17.5 от Apple появилась ошибка, из-за которой удаленные много лет назад фотографии, снова появляются в библиотеках пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors, связанный с продукцией Apple.

Как появился баг

После обновления своего iPhone один пользователь сказал, что был шокирован, обнаружив старые фотографии, которые он удалил в 2021 году. Эти снимки были помечены как недавно загруженные в iCloud.

Несколько пользователей также сообщили, что сталкивались с аналогичной проблемой. Они указали на случаи, когда удаленные фотографии снова появлялись в их iCloud библиотеке, несмотря на неоднократное удаление.

В приложении "Фото" удаленные фотографии и видео хранятся в альбоме "Недавно удаленные" в течение 30 дней, чтобы пользователи могли восстановить или окончательно удалить их со всех устройств.

Почему возникла эта проблема

Отчеты могут быть связаны с ошибкой индексирования, повреждением библиотеки фотографий или проблемой синхронизации между локальными устройствами и фотографиями iCloud.

Другая проблема заключается в том, что, пытаясь исправить ошибку синхронизации фотографий, возникшую в iOS 17.3, Apple непреднамеренно вызвала новую проблему синхронизации, которая может включать резервные копии iCloud.

Напомним, что в iOS 18 добавят специальные возможности, включая управление iPhone с помощью глаз.

А еще мы писали, что Apple выпустила обновление iOS 17.5 с новыми функциями.

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