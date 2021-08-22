Помідори на зиму без розсолу і води: такого ви точно ще не робили!
В кінці літа і на початку осені різні рецепти консервації на зиму стають особливо популярними. Найцікавіші - незвичайні, які допомагають зробити закрутку швидко і заощадити на інгредієнтах.
Один з таких рецептів - консервація помідорів без води та розсолу. Як закрутити такі помідори – читайте нижче.
Інгредієнти:
Помідори середньої форми та з товстою шкіркою
Базилік або парасольки кропу (на смак)
Спосіб приготування:
Секрет цього рецепта надзвичайно простий - потрібно, щоб помідори, зелень і банки були ідеально сухими.
Банки та кришки потрібно ретельно простерилізувати та повністю висушити.
Помийте помідори та зелень, а потім також потрібно їх повністю висушити.
Покладіть на дно банки трохи базиліка (або кропу), і заповніть банки помідорами. Зверху накрийте овочі базиліком або кропом. Ніякої солі, гірчиці, рідини або оцту додавати в банки не потрібно.
Банки закрутіть настільки сильно, наскільки вистачить для цього сил.
На дно каструлі покладіть кухонний рушник, поставте банки з помідорами та залийте по плічка водою. Увімкніть піч і стерилізуйте банки з моменту закипання води ще 20-25 хвилин.
Важливо! Не витягуйте банки з води до тих пір, поки вода не охолоне повністю.
Зберігати банки можна в коморі, в підвалі або просто у квартирі – в темному і прохолодному місці.
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