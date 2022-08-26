Мариновані огірки як в МакДональдсі: їсти можна вже через добу

І поки всі ресторани швидкого харчування мережі МакДональдс ще закриті по всій Україні, пропонуємо вам зробити такі огірки вдома самостійно.

У гамбургерах МакДональдса є один приємний і смачний інгредієнт, який додає пікантність смаку - це мариновані огірки. Виявилося, що їх роблять за швидким секретним рецептом.

Що вам знадобиться для рецепта і які є нюанси - читайте в матеріалі нижче.

Інгредієнти:

Огірки - 1 кг

Сіль - 2 ст. ложки

Цукор - 1 склянка

Оцет - 300 мл (краще яблучний)

Гірчиця в зернах - 1 ст. ложка

Куркума - 1 ст. ложка

Спосіб приготування:

Огірки помийте і наріжте кружальцями, можна тонко, якщо ви так любите. Огірки складіть у велику миску, засипте сіллю. Добре перемішайте, трохи відіжміть і залиште на три години.

Робимо розсіл. У каструлю налийте яблучний оцет. Насипте туди спочатку гірчицю зернами, потім куркуму, а потім додавайте цукор. Поставте каструлю на вогонь і дайте закипіти.

Після того як розсіл закипить - закиньте туди огірки та добре перемішайте. Огірки в цьому розсолі повинні прокипіти 4-5 хвилин.

Гарячі огірки розкладаємо по підготовленим стерилізованим банкам і закриваємо кришкою.

Через 24 години ці огірки вже готові до вживання і їх можна додавати в салати, на бутерброди або в гамбургери.

А ось ще один рецепт маринування таких огірків - з додаванням перцю і цибулі.