Помідорні млинці: швидко, просто і неймовірно смачно!

Найсмачніший овоч в кінці літа - це звичайно ж, помідор. Його можна їсти без нічого, додавати в салат, в інші страви, консервувати, солити та робити аджику. А ще з нього можна зробити млинці.

Рецептом помідорних млинців поділилася Анастасія Орєхова на " Бережи собі ".

Інгредієнти:

Вода - 250 мл

Цільнозернове борошно - 100 г

Яйце - 1 шт.

Томатна паста - 2 ч. ложки

Оливкова олія - 2 ст. ложки

Розпушувач - ½ ч. ложки

Цукор - 2 ч. ложки

Сіль - ½ ч. ложки

Томати, моцарела, базилік - для подачі

Спосіб приготування:

Змішайте томатну пасту, цукор, сіль і яйце. У цю суміш додайте борошно і розпушувач, потім поступово доливайте воду і замішуйте тісто. В кінці додайте оливкову олію.

На розігріту сковорідку капніть оливкової олії та розітріть паперовою серветкою. Смажте млинці з двох сторін, а потім промажте їх вершковим маслом.

Подавайте на стіл з порізаними помідорами, моцарелою і свіжим базиліком.

Таке блюдо відмінно підійде на сніданок або вечерю. Смачного!