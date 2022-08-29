Помидорные блинчики: быстро, просто и невероятно вкусно!

Самый вкусный овощ в конце лета - это конечно же, помидор. Его можно есть без ничего, добавлять в салат, в другие блюда, консервировать, солить и делать аджику. А еще из него можно сделать блинчики.

Рецептом помидорных блинов поделилась Анастасия Орехова на " Бережи себе ".

Ингредиенты:

Вода - 250 мл

Цельнозерновая мука - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Томатная паста - 2 ч. ложки

Оливковое масло - 2 ст. ложки

Разрыхлитель - ½ ч. ложки

Сахар - 2 ч. ложки

Соль - ½ ч. ложки

Томаты, моцарелла, базилик - для подачи

Способ приготовления:

Смешайте томатную пасту, сахар, соль и яйцо. В эту смесь добавьте муку и разрыхлитель, потом постепенно доливайте воду и замешивайте тесто. В конце добавьте оливковое масло.

На разогретую сковородку капните оливкового масла и разотрите бумажной салфеткой. Жарьте блины с двух сторон, а потом промажьте их сливочным маслом.

Подавайте на стол с порезанными помидорами, моцареллой и свежим базиликом.

Такое блюдо отлично подойдет на завтрак или ужин. Приятного аппетита!