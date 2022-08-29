Помидорные блинчики: быстро, просто и невероятно вкусно!
Самый вкусный овощ в конце лета - это конечно же, помидор. Его можно есть без ничего, добавлять в салат, в другие блюда, консервировать, солить и делать аджику. А еще из него можно сделать блинчики.
Рецептом помидорных блинов поделилась Анастасия Орехова на "Бережи себе".
Ингредиенты:
- Вода - 250 мл
- Цельнозерновая мука - 100 г
- Яйцо - 1 шт.
- Томатная паста - 2 ч. ложки
- Оливковое масло - 2 ст. ложки
- Разрыхлитель - ½ ч. ложки
- Сахар - 2 ч. ложки
- Соль - ½ ч. ложки
- Томаты, моцарелла, базилик - для подачи
Способ приготовления:
Смешайте томатную пасту, сахар, соль и яйцо. В эту смесь добавьте муку и разрыхлитель, потом постепенно доливайте воду и замешивайте тесто. В конце добавьте оливковое масло.
На разогретую сковородку капните оливкового масла и разотрите бумажной салфеткой. Жарьте блины с двух сторон, а потом промажьте их сливочным маслом.
Подавайте на стол с порезанными помидорами, моцареллой и свежим базиликом.
Такое блюдо отлично подойдет на завтрак или ужин. Приятного аппетита!
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как можно самостоятельно сделать томатную пасту - ее можно будет добавить в эти блинчики или законсервировать на зиму.
А еще мы писали о том, как сделать маринованные огурцы как в МакДональдсе - их можно есть уже через сутки.