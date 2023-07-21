Умер знаменитый американский певец Тони Беннетт: 7 лучших песен легенды
Умер культовый американский певец Тони Беннетт. Ему было 96 лет. За свою долгую и насыщенную карьеру он получил множество музыкальных премий, любовь поклонников со всего мира и глубокое уважение коллег по цеху - от Фрэнка Синатры до Леди Гаги.
Мы собрали семь лучших песен Беннетта в память о маэстро.
Лучшие песни Тони Беннетта
Беннетт начал свою музыкальную карьеру в середине 1940-х годов и уже за короткий срок приобрел большую популярность благодаря своему мягкому и выразительному голосу, а также способности передавать эмоции через пение. Не верите? Тогда сами послушайте.
I Left My Heart in San Francisco
The Good Life
Fly Me to the Moon
Steppin' Out with My Baby
Because of You
Rags to Riches
Cold, Cold Heart
Беннетт был действительно выдающимся певцом, который до последних дней продолжал активную деятельность в индустрии развлечений. Даже после 80-ти он давал концерты и записывал альбомы.
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