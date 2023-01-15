Умер Вахтанг Кикабидзе: что говорил артист об Украине, войне и Путине

Кто такой Вахтанг Кикабидзе

Советский и грузинский актер, певец, киноактер, кинорежиссер, сценарист, политический деятель и депутат Вахтанг Кикабидзе (Буба Кикабидзе) родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Отец актера пропал без вести в 1942 году под Керчью. Мама Манана Багратиони была певицей.

Со школы артист участвовал в кружках самодеятельности. Но после школы поступил в институт иностранных языков в Тбилиси. В 1959 году начал работать в Тбилисской филармонии. Далее - состоял в разных музыкальных ансамблях, а в 1966 году дебютировал в кино - фильм "Встреча в горах".

С 1969 года начал активно сниматься в кино, получил несколько наград и премий, а также участвовал в музыкальных конкурсах. Самые известные фильмы - "Мимино", "Тасс уполномочен заявить", "Мелодия Верийского квартала", "Кин-дза-дза". Выпустил более двух десятков музыкальных альбомов.

Вахтанг Кикабидзе был заслуженным артистом Грузинской ССР, народным артистом Грузинской ССР, заслуженным артистом Украины и награжден несколькими орденами, в том числе - в 2021 году получил орден князя Ярослава Мудрого V степени.

Вахтанг Кикабидзе и Россия

В 2008 году артист отказался от российского ордена Дружбы в связи с аннексией Южной Осетии. Также он отменил все свои концерты в Москве. С тех пор в России Кикабидзе больше не выступал.

В 2014 году он заявил, что, если бы не его возраст, он бы отправился в АТО, чтобы защищать Украину, а Путина назвал политиком черной силы и захватчиком.

В 2015 году артист дал сольный концерт в Киеве. Два часа своих выступлений он посвятил памяти Небесной сотни.

Цитаты Кикабидзе

О Путине: "Этому человеку я могу сказать, что он политик черной силы. И пока он со своими амбициями будет жить, он все время будет угрожать каким-то странам, системам. Он — захватчик! Его заклинило на одном: он думает, что вечно будет командовать своей страной. А люди не вечны, и все в жизни кончается. И даже его правнукам будет стыдно называть его фамилию. Я - не пропагандист, но, честно вам скажу: если бы я был украинцем, я никогда бы не смог простить Путина"

О концертах в РФ и артистах: "Я считаю, что каждый человек в основном исходит из своего личностного Я. И в этой ситуации совершенно неважно, какой пост ты занимаешь. Будь ты Кобзон, Пугачева, Макаревич, главное — твои собственные убеждения. Я полностью поддерживаю все то, что говорит о происходящем Андрей Макаревич и, понятно, не разделяю совершенно мнения других своих коллег".

"Я уже как восемь лет не езжу ни в один российский город. Не из-за того, что я хочу этим решением выразить какое-то недовольство самому народу. А из-за того, что я никогда не мог представить, что танк с российским флагом войдет на мою землю, масюсенькую республику, и начнет здесь расстреливать моих братьев"

"Политика и народ – разные вещи. У меня лежит много писем с приглашениями из разных городов, люди говорят: "Это же Путин, это не мы". Все время приглашают. Но, нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить, имею в виду – политикам. Если зашел к тебе танк с каким-то флагом, то в эту страну ты не должен ехать петь и развлекаться. Думаю, что история все расставит на свои места"

О Крыме: "Я вырос со знанием того, что Крым – это Украина. Правда, нам рассказывали, будто эту территорию Украине какой-то дедушка подарил. Ага, как Орджоникидзе в свое время наши территории отдавал (Григорий Орджоникидзе, советский государственный и партийный деятель, председатель Высшего Совета народного хозяйства СССР, член политбюро ЦК ВКП). Это чистая вода оккупация. Никакой исторической справедливости в этом нет"

Об украинцах: "Украинцы по своей природе националисты. Это сидит у них в крови. Они просто так руки вверх не поднимут и не сдадутся. Это надо понимать потому, что сегодня аннексирован Крым и никто не знает, чем все закончится. То, что у нас будет только хуже, мы, грузины, знаем. А с Украиной так шутить нельзя. Знаете, дело еще в том, что Абхазия очень маленькая, а Южная Осетия – это вообще 2-3 села, а Крым – совсем другой разговор"

Об Украине: "Грузия и Украина имеют очень давние корни дружбы. В Украине меня принимают как на второй родине, будто я там родился. Я очень люблю украинцев. Хорошо помню, когда впервые приехал в Украину. Я молод был, вошел в гостиницу и не успел поставить чемоданы, как раздался стук, в дверь вошел официант и говорит: "Вахтанг, это вам от менеджера гостиницы". Хреновуха, чеснок и маленькая пышка лежали у него на подносе. Я так обрадовался, взял угощение и сказал: Ваше здоровье!. Украина – это очень близкая страна"

О войне России против Украины: "Россия не хочет, чтобы Украина продолжала сопротивляться. Но если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны. Второго варианта нет! Ведь если эта война будет длиться долго, встать на ноги Украине будет очень сложно. Сейчас всем украинцам надо держаться за руки и петь одну песню — за свободу родной державы. Потому что если этого не делать, все может очень плохо кончиться"

"Маленькую страну погубить очень легко, большую – трудно. Не надо было им лезть, наверное, в Украину. Это не маленькая страна. И они свою родину очень любят. Это уже не маленькая Грузия. Россию очень раздражает, что мы хотим в НАТО, что мы стремимся к Западу, хотим быть демократической страной"

Одно из последних интервью Вахтанга Кикабидзе: