Умер звезда сериалов "Крестный отец" и "Клан сопрано"

Менеджер актера, Уилл Левин, подтвердил трагическую новость, пояснив, что Джон умер естественной смертью в своем доме в Лос-Анджелесе 5 августа.

У него остались жена, дочь и многочисленные родственники в Италии.

Создатель и шоураннер сериалов Грегори Дж. Мартин отдал дань уважения покойному.

"Для меня было большой честью работать с такой иконой, как Джон, в "Заливе". Я всегда был поклонником его творчества, он был настоящим джентльменом и абсолютным профессионалом, который привнес несколько замечательных моментов в роль Джека в этих последних сезонах. Нам всем будет его очень не хватать", - отметил Грегори.

Краткая биография Джона Эпри

Джон вырос в Нью-Джерси в семье итальянских эмигрантов, где его родители управляли небольшим магазином. После школы он помогал им в работе.

Некоторое время Эпри проживал в Италии, где в семье использовали неаполитанский диалект, что дало ему возможность говорить на итальянском языке в фильме «Крестный отец: Часть II».

Джон Эпри (фото: Кинориум)

Его страстью был футбол, и он играл за команду округа Берген, прежде чем выбрать карьеру актера. В 1960-х годах Джон переехал в Нью-Йорк, а затем в Лос-Анджелес.

В конце 60-х он женился на актрисе Чери Латимер, а в 1987-м женился на актрисе Нинон Зенович. У них родилась дочь через два года, но их брак закончился в 1998 году. Третьей и последней женой Джона стала Бетси Грейси.

Актер исполнил роль наемного убийцы в фильме Стива Маккуина "Буллит" и сыграл мафиозного босса в мини-сериале NBC "Гангстерские хроники". Помимо участия в "Крестном отце: Часть II" он также известен благодаря роли Лукаса Кастильяно в фильме "Другой мир" и Ли в "Сказках с Темной стороны“. Его можно увидеть в таких сериалах, как "Клан Сопрано", "Мэтт Хьюстон" и "Фулл Хаус".

Джон Эпри (фото: Кинориум)

Среди его других проектов - "Степфордские жены", "Игра" и "Маньчжурский кандидат".

Последней работой артиста стала роль Джека Мэдисона в криминально-драматическом сериале "Залив".