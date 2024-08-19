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Помер зірка серіалів "Хрещений батько" і "Клан сопрано"

Джон Епрі (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

У США помер актор популярних фільмів та серіалів Джон Епрі. Знаменитості було 83 роки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TMZ.

Менеджер актора, Вілл Левін, підтвердив трагічну новину, пояснивши, що Джон помер природною смертю у своєму будинку в Лос-Анджелесі 5 серпня.

У нього залишилися дружина, дочка і численні родичі в Італії.

Творець і шоураннер серіалів Грегорі Дж. Мартін віддав данину поваги покійному.

"Для мене було великою честю працювати з такою іконою, як Джон, у "Затоці". Я завжди був шанувальником його творчості, він був справжнім джентльменом і абсолютним професіоналом, який привніс кілька чудових моментів у роль Джека в цих останніх сезонах. Нам усім буде його дуже не вистачати", - зазначив Грегорі.

Коротка біографія Джона Епрі

Джон виріс у Нью-Джерсі в сім'ї італійських емігрантів, де його батьки управляли невеликим магазином. Після школи він допомагав їм у роботі.

Деякий час Епрі проживав в Італії, де в сім'ї використовували неаполітанський діалект, що дало йому можливість говорити італійською мовою у фільмі "Хрещений батько: Частина II".

Джон Епрі (фото: Кіноріум)

Його пристрастю був футбол, і він грав за команду округу Берген, перш ніж обрати кар'єру актора. У 1960-х роках Джон переїхав до Нью-Йорка, а потім до Лос-Анджелеса.

Наприкінці 60-х він одружився з акторкою Чері Латімер, а в 1987-му одружився з акторкою Нінон Зеновіч. У них народилася дочка через два роки, але їхній шлюб закінчився 1998 року. Третьою і останньою дружиною Джона стала Бетсі Грейсі.

Актор виконав роль найманого вбивці у фільмі Стіва Макквіна "Булліт" і зіграв мафіозного боса в мінісеріалі NBC "Гангстерські хроніки". Крім участі в "Хрещеному батьку: Частина II" він також відомий завдяки ролі Лукаса Кастільяно у фільмі "Інший світ" і Лі в "Казках з Темної сторони". Його можна побачити в таких серіалах, як "Клан Сопрано", "Метт Г'юстон" і "Фулл Хаус".

Джон Епрі (фото: Кіноріум)

Серед його інших проєктів - "Степфордські дружини", "Гра" і "Маньчжурський кандидат".

Останньою роботою артиста стала роль Джека Медісона в кримінально-драматичному серіалі "Затока".

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