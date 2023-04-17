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Умер звезда футбола - "динамовец" Павел Шкапенко

Фото: Умер Павел Шкапенко (фото: Олег Гордиенко)
Автор: Людмила Жукова

Экс-футболист Сборной Украины и "Динамо" Павел Шкапенко скончался в возрасте 50 лет. Причину смерти спортсмена пока что не называют.

О трагической новости сообщила пресс-служба "Динамо".

Что известно о Павле Шкапенко

"Коллектив футбольного клуба "Динамо" и лично (Игорь Суркис) с безграничной скорбью встретили печальную весть о смерти человека, которая была неотъемлемой частью успехов нашей команды в 90-х годах. Но главное – он был прекрасным и порядочным человеком, с которым всегда было о чем поговорить", - сказано в сообщении клуба.

У футболиста остались жена и две дочери.

Павел Шкапенко отыграл за "Динамо" шесть сезонов ( с 1992 года по 1998). Он шестикратный чемпион Украины, трижды обладатель Кубка Украины. Павел - воспитанник запорожского футбола. Также играл за украинские "Металлург", "ЦСКА" (Киев), российские "Уралан", "Торпедо", "Шинник", "Томь" и "Кубань". В сборной Украины он отыграл 10 матчей.

Павел Шкапенко умер в возрасте 50 лет (фото: sport.ua)

Кстати, в сезоне-1993/94 Шкапенко в Лиге чемпионов забил гол "Барселоне" Йохана Кройфа. Тогда киевляне сенсационно победили котлонцев со счетом 3:1.

Отметим, что в 2003 году он решил завершить игровую карьеру, так как получил травму.

Напомним, что звезда украинского футбола из Макеевки высказался о россиянах.

Кроме того, игравший в Украине футболист вступил в ряды боевиков "ДНР".

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