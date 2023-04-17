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Помер зірка футболу - "динамівець" Павло Шкапенко

Фото: Помер Павло Шкапенко (фото: Олег Гордієнко)
Автор: Людмила Жукова

Екс-футболіст Збірної України та "Динамо" Павло Шкапенко помер у віці 50 років. Причину смерті спортсмена поки що не називають.

Про трагічну новину повідомила прес-служба "Динамо".

Що відомо про Павла Шкапенка

"Колектив футбольного клубу "Динамо" та особисто (Ігор Суркіс) з безмежною скорботою зустріли сумну звістку про смерть людини, яка була невід'ємною частиною успіхів нашої команди в 90-х роках. Але головне – вона була прекрасною і порядною людиною, з якою завжди було про що поговорити", - сказано у повідомленні клубу.

У футболіста залишилися дружина та дві доньки.

Павло Шкапенко відіграв за "Динамо" шість сезонів (з 1992 по 1998 рік). Він шестиразовий чемпіон України, тричі володар Кубка України. Павло – вихованець запорізького футболу. Також грав за українські "Металург", "ЦСКА" (Київ), російські "Уралан", "Торпедо", "Шинник", "Томь" та "Кубань". У збірній України він відіграв 10 матчів.

Павло Шкапенко помер у віці 50 років (фото: sport.ua)

До речі, у сезоні-1993/94 Шкапенко у Лізі чемпіонів забив гол "Барселоні" Йохана Кройфа. Тоді кияни сенсаційно перемогли котлонців із рахунком 3:1.

Зазначимо, що у 2003 році він вирішив завершити ігрову кар'єру, оскільки отримав травму.

Нагадаємо, що зірка українського футболу з Макіївки висловився про росіян.

Крім того, футболіст, який грав в Україні, вступив до лав бойовиків "ДНР".

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