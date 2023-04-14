Звезда украинского футбола из Макеевки высказался о россиянах: "животные на такое не способны"

Знаменитый украинский футболист Евгений Селезнев, который родом из Макеевки, рассказал, что думает о россиянах. Спортсмен уже не в первый раз высказывает свою однозначную позицию по поводу страны-агрессора.

В интервью Sport.ua третий за историю бомбардир национальных чемпионатов Украины по футболу сообщил, что действия РФ не укладываются в голове.

Что сказал Селезнев в этот раз

Отметим, что уроженец Донбасса дал интервью на украинском языке, к тому же с использованием карпатского диалекта.

Он отметил, что война в Украине изменила его сознание навсегда.

"Мое (сознание - Ред.) и всех других украинцев. То, что натворила Россия, не укладывается в голове. Это нелюди. Животные на такое не способны. Ничего другого нельзя сказать. Ой, сам не заметил, как заговорил по-закарпатски", - сказал спортсмен.

Селезнев не скрывает, что до полномасштабного вторжения россиян относился к ним лояльно.

"Это условная лояльность, потому что я родом из Макеевки на Донбассе, там до сих пор остаются близкие мне люди. Я понимал, что происходит, всегда, но еще питал иллюзии, что о чем-то можно договариваться. 24 февраля 2022 – точка невозврата. После Мариуполя, Ирпеня, Бучи, Днепра, Запорожья, Киева, Житомира прощения агрессорам нет. Могу только сказать, что сейчас искренне восхищаюсь тем, что делают наши воины в Бахмуте. Это герои. А этим чудовищам, простите, до х…я чести, чтобы о них столько говорить", - ответил звезда футбола.

По его словам, он не был в родной Макеевке с начала 2014 года.

"С тех пор ездить не рискую. Меня предупредили, что расстреляют, если встретят", - резюмировал он.

Позиция Селезнева

Отметим, что в своем Instagram экс-футболист очень патриотично настроен. В его публикациях преобладает национальная символика, он поддерживает украинцев, как может.

"Благодарю ВСУ, что защищаете нас", - пишет он под фотографиями.

Евгений Селезнев с защитником Украины (фото: instagram.com/e_seleznev)