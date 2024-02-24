22-летний француз отдал жизнь за Украину. Его последние слова о войне разобьют ваше сердце

16 февраля 2023 года в боях за Украину погиб доброволец Андреас Галоцци из Франции. Ему навсегда будет 22 года, мужчина будто бы знал, что скоро его не станет, а потому оставил последнее послание для мамы. Эти слова разбивают сердце.

Что перед смертью писал француз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжет журналистки Виктории Гнатюк для ТСН.ua.

Что известно о добровольце

Галоцци родился и вырос в Бургундии, он мечтал стать военным и с 2020 года служил в 17-м инженерно-парашютном полку Франции. В первые дни полномасштабной войны мужчина решил защищать Украину.

Он вступил в Интернациональный легион и получил позывной "Френчи". Француз был решительным, рассказывали его сослуживцы. Галоцци с детства знал о последних словах своего деда, который погиб в Первой мировой и перед смертью сказал: "Все хорошо".

"Мама, мне хорошо там, где я сейчас; я знаю, для чего я приехал. Я понимаю, на что я иду. Мама, здесь 14-18 годы Первой мировой войны в XXI веке", - говорил он своей маме о войне.

22-летний француз отдал жизнь за Украину (скриншот)

Что доброволец написал в последнем послании

В феврале 2023 года мужчина отдал жизнь в боях под Сватовым в Луганской области. А на днях, в канун годовщины гибели добровольца, его друг обнародовал последние слова, которые после себя оставил француз.

Мужчина будто чувствовал, что скоро его не станет. Поэтому написал записку, чтобы его мать сумела найти в его телефоне заметку с последним посланием.

22-летний доброволец погиб на войне (скриншот)

"Война - это проклятие человечества, потому, что война никогда не умирает. Всегда будут справедливые причины, за которые следует сражаться и умирать при необходимости, бороться против сумасшедших, которые хотят разрушить все, что их окружает ради собственного эго... Ничего другого, кроме мелочей" . Спасти меня могло только чудо", - написал защитник Украины.

Кроме этого, француз добавил еще одну заметку, которую назвал "Последние слова". В ней он трогательно обратился к матери.

Что писал военный перед гибелью (фото: facebook.com/edith.metier)

"Моя самая дорогая мама, дорогая семья, мои верные друзья. Для меня война закончилась, но я ни о чем не жалею, я видел достаточно героизма и ужасов. Я молюсь, чтобы ваша судьба была милостивее. Наша жизнь - коротка", - писал военный.

"Я благодарен небу за все радости, за все счастье и испытания, которые приготовила мне судьба. Моя жизнь была великолепна и почти наполнена. Эти несколько фраз будут моими последними. Я прожил свои последние часы, просматривая все фото с вами, мои драгоценные воспоминания", - добавлял он.

Кроме того, француз отмечал, что знал об опасности, но не смог не поехать "в центр этого ада". Ведь война, по его словам, "делает людей безумными".

Доброволец погиб год назад (фото: facebook.com/edith.metier)

"Я выполнил свой долг, отстоял честь Франции, Украины и Европы. Я не чувствую никаких угрызений совести относительно отъезда в Украину, я нашел смысл своей жизни и своих убеждений. Единственное, о чем сожалею, возможно, это то, что некогда было полюбить кого-то всем своим сердцем", - говорилось в его последнем письме.

"Надеюсь, вы найдете силы меня простить и Господь хотел бы, возможно, объединить нас на небе или в другом месте, разъединив нас на этой земле. Не забывайте никогда солдат, погибших за правое дело. Я никогда вас не забуду, я люблю вас", - такими словами закончилось послание добровольца.