Умер Заслуженный артист Украины и автор хита "Хлопці, будем жити" Василий Хлыстун

10 января от тяжелой болезни умер Заслуженный артист Украины, автор и исполнитель хита "Хлопці, будем жити" Василий Хлыстун. Певцу было 62 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Великоберезовицкого поселкового совета в Facebook.

Что известно о смерти Василия Хлыстуна

"Сегодня душа Василия покинула этот земной путь и направляется на встречу к Господу. Не верится и страшно болит... Муж, отец, дедушка, друг - доброта и искренняя душа! Для нас, его коллег и друзей, он навсегда останется в памяти, как человек с большим сердцем, который всегда был готов помочь, посочувствовать, поддержать, искренне обнять", - сообщили в поселковом совете.

Также там отметили, что парастас по Василию состоится 10 января в 17:30 часов в доме скорби, ул. Микулинецкая. О дате и времени похорон сообщат позже.

У Василия осталась жена Богдана, двое детей и внуки. От какой именно болезни умер артист, пока не разглашается.

Василий Хлыстун (фото: Facebook/Vasyl Khlystun)

Каким был жизненный и творческий путь артиста

Василий был концертмейстером, певцом, лауреатом Всеукраинского песенного фестиваля "Байда" и Заслуженным артистом Украины.

Родился он в 1962 году в селе Кривое Тернопольской области. Еще в раннем детстве потерял отца. С детства увлекался музыкой, учился играть на слух. Свою первую песню "Сиджу я край віконечка" он сыграл на гармошке. Со временем начал выступать с сельскими музыкантами в местном клубе и на свадьбах.

Кроме музыки, Василий также увлекался волейболом и настольным теннисом, любил рисовать.

Василий Хлистун (фото: Facebook/Vasyl Khlystun)

Хлистун получил специальность столяра в Подволочиском ПТУ № 4, затем работал на мебельной фабрике. Прошел службу в армии.

Василий несколько лет пел в Скалатском доме культуры, хотя по документам был там "сантехником". В 90-х годах стал участником ансамбля "Осокоры" от "Укртелекома".

Музыкальное образование артист получил в Теребовлянском высшем училище культуры, которое окончил в 2009 году. После этого начал работать концертмейстером в Тернопольском районном Доме культуры, был руководителем народной любительской музыкальной студии "Музыкальный сундук".

Хлыстун иногда выступал на свадьбах в составе группы "Загребелля" и "Настасовские музыканты". Также гастролировал в Бельгии, Люксембурге, Германии, Польше, Франции. В 2006-7 годах давал сольные концерты. В 2016 году получил звание Заслуженный артист Украины.

Наибольшую славу артист получил благодаря авторской песне на слова Вячеслава Жилы "Хлопці, будемо жити". В 2006 году Хлыстун выпустил одноименный компакт-диск. А в последующие годы издал "Вся любов земная", "Подаруй мені любов", "Українки - найчарівніші дівчата".

Последней песней артиста стала "Плачет небо", которую он посвятил погибшим воинам.