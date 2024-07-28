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"Заряжал жить по-молодому". Умер известный украинский режиссер

Воскресенье 28 июля 2024 10:55
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"Заряжал жить по-молодому". Умер известный украинский режиссер Олег Фиалко (фото: facebook.com/oleg.fialko)
Автор: Иванна Пашкевич

В возрасте 78 лет умер известный украинский кинорежиссер и сценарист Олег Фиалко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook экс-главы Национального союза кинематографистов Украины Сергея Тримбача.

Сообщается, что жизнь кинорежиссера унесла болезнь. С ней он боролся за границей.

"Сверхпечальная новость - ушел из жизни кинорежиссер Олег Фиалко (1946-2024). Месяц назад ему исполнилось 78 лет. Он болел, долго и тяжело. Оказался на чужбине, где нашлись добрые люди - и помогли. Но болячки все же взяли верх...", - написал Тримбач.

"78 - вроде бы и немало, однако почтенный возраст с Олегом не вязался. Он всегда выглядел человеком, заряженным жить по-молодому. Имел два образования - киноведческое и режиссерское, а еще - был по-настоящему артистичным", - добавил он.

&quot;Заряжал жить по-молодому&quot;. Умер известный украинский режиссер

Олег Фиалко (фото: facebook.com/oleg.fialko)

Краткая биография Олега Фиалко

Олег Фиалко - украинский кинережиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств и корреспондент Национальной академии искусств Украины.

Он начал свою карьеру в 1973 году на киностудии имени Довженко, где работал ассистентом режиссера, режиссером и режиссером-постановщиком.

Одновременно с этим занимал должности секретаря Союза кинематографистов Украины, заместителя начальника Главного управления культуры КОГА и постоянного президента нескольких кинофондов.

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