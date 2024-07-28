"Заряджав жити по-молодому". Помер відомий український режисер

У віці 78 років помер відомий український кінорежисер та сценарист Олег Фіалко.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook ексголови Національної спілки кінематографістів України Сергія Трімбача.

Повідомляється, що життя кінорежисера забрала хвороба. З нею він боровся за кордоном.

"Надсумна новина - пішов з життя кінорежисер Олег Фіалко (1946-2024). Місяць тому йому виповнилось 78 літ. Він хворів, довго і важко. Опинився на чужині, де знайшлися добрі люди - і допомогли. Та болячки все ж взяли гору…", - написав Трімбач.

"78 - начебто й немало, одначе поважний вік з Олегом не в’язався. Він завжди виглядав людиною, зарядженою жити по-молодому. Мав дві освіти - кінознавчу і режисерську, а ще - був по-справжньому артистичним", - додав він.

Олег Фіалко (фото: facebook.com/oleg.fialko)

Коротка біографія Олега Фіалко

Олег Фіалко - український кінережисер та сценарист, заслужений діяч мистецтв та кореспондент Національної академії мистецтв України.

Він розпочав свою кар'єру 1973 року на кіностудії імені Довженка, де працював асистентом режисера, режисером і режисером-постановником.

Одночасно з цим він обіймав посади секретаря Спілки кінематографістів України, заступника начальника Головного управління культури КОДА і постійного президента кількох кінофондів.