Умер известный публицист Лев Рубинштейн. Что он говорил об Украине

Лев Рубинштейн - известный поэт и публицист скончался в больнице в результате аварии на 77 году жизни.
О смерти, жизни и отношении к Украине Рубенштейна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В ходе подготовки материала были использованы источники: Live journal дочери поэта, издание Медуза, интервью Рубенштейна и Википедия.
Поэт и общественный деятель неделю назад был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как его сбил автомобиль. А после аварии поэт лежал в больнице, где ему была сделана операция, после которой его ввели в лечебный сон.
Но эти способы поэту не помогли и утром 14 января дочь Мария написала о погибели отца в социальной сети.
"Мой папа, Лев Рубинштейн, скончался сегодня", - написала дочь поэта.
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После начала широкомасштабного вторжения России в Украину публицист не сдерживал свою критику в адрес Кремля. Он откровенно говорил, что не понимает, как можно говорить о защите страны на территории другого государства.
"Что значит защищать родину на территории другого государства? Вот что это в принципе означает логично? Ничего. А насчет того, "если бы не мы сейчас, то через два дня американцы", то я это слышу с детства. в Чехословакию. Это я помню, 1968 год", - говорил Рубинштейн в одном из интервью.
Публицист занимал антивоенную позицию и считал войну ужаснейшим явлением и делал акцент на том, что это разрушает будущее поколение.
"Любая война ужасна не только тем, что ее очень легко начать и очень трудно остановить. Она ужасна не только тем, что на ней гибнут люди и разрушаются города. В войне разрушаются и искажаются души людей. И последствия войны губительны иногда даже и для последующих поколений", - говорил Рубинштейн.
Лев Семенович Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года в городе Москве.
В 1971 году окончил филологический факультет Московского государственного заочного педагогического института.
Его произведения публикуются на Западе с 1979 г., первые публикации на родине появились в начале 1990-х.
С 1995 года работал в периодических изданиях, в том числе в газете "Коммерсант", журналах "Итоги", "Политбюро" и "Недельном журнале".
Как литератор выпустил книги поэзии и эссеистики:
Кроме литературы он известен своей оппозиционной деятельностью. Вместе с другими деятелями культуры подписывал письма против войны в Чечне, поддержки ЛНР и ДНР и проведения спецоперации.
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