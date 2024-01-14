Умер известный публицист Лев Рубинштейн. Что он говорил об Украине

От чего умер Лев Рубенштейн

Поэт и общественный деятель неделю назад был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как его сбил автомобиль. А после аварии поэт лежал в больнице, где ему была сделана операция, после которой его ввели в лечебный сон.

Но эти способы поэту не помогли и утром 14 января дочь Мария написала о погибели отца в социальной сети.

"Мой папа, Лев Рубинштейн, скончался сегодня", - написала дочь поэта.

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Что говорил Лев Рубинштейн об Украине и войне

После начала широкомасштабного вторжения России в Украину публицист не сдерживал свою критику в адрес Кремля. Он откровенно говорил, что не понимает, как можно говорить о защите страны на территории другого государства.

"Что значит защищать родину на территории другого государства? Вот что это в принципе означает логично? Ничего. А насчет того, "если бы не мы сейчас, то через два дня американцы", то я это слышу с детства. в Чехословакию. Это я помню, 1968 год", - говорил Рубинштейн в одном из интервью.

Публицист занимал антивоенную позицию и считал войну ужаснейшим явлением и делал акцент на том, что это разрушает будущее поколение.

"Любая война ужасна не только тем, что ее очень легко начать и очень трудно остановить. Она ужасна не только тем, что на ней гибнут люди и разрушаются города. В войне разрушаются и искажаются души людей. И последствия войны губительны иногда даже и для последующих поколений", - говорил Рубинштейн.

Факты по биографии Льва Рубинштейна

Лев Семенович Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года в городе Москве.

В 1971 году окончил филологический факультет Московского государственного заочного педагогического института.

Его произведения публикуются на Западе с 1979 г., первые публикации на родине появились в начале 1990-х.

С 1995 года работал в периодических изданиях, в том числе в газете "Коммерсант", журналах "Итоги", "Политбюро" и "Недельном журнале".

Как литератор выпустил книги поэзии и эссеистики:

"Домашнее музицирование"

"Погоня за шляпой и другие тексты"

"Знаки внимания"

"Целый год. Мой календарь"

"Четыре текста из Большой картотеки".

Кроме литературы он известен своей оппозиционной деятельностью. Вместе с другими деятелями культуры подписывал письма против войны в Чечне, поддержки ЛНР и ДНР и проведения спецоперации.